مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری از تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه ادبی «یوسف» و کنگره سراسری «شعر دفاع مقدس و مقاومت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ اکبر ترکی با اشاره به فراخوان پانزدهمین دوره جایزه ادبی «یوسف» و کنگره سراسری «شعر دفاع مقدس و مقاومت» در چهارمحال و بختیاری از تمدید مهلت ارسال آثار به این رویداد‌های فرهنگی ادبی خبر داد و گفت: هنرمندان، نویسندگان و شاعران استان می‌توانند آثار خود را تا مهلت اعلام شده به دبیرخانه رویداد‌ها واقع در اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی شهرکرد ارسال کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جایزه ادبی یوسف یا داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال اجرا می‌شود، گفت: دفاع مقدس هشت ساله، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جنگ رمضان و تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه ایران از محور‌های این رویداد ادبی است.

وی گفت: «امام شهید» عنوان بخش ویژه این دوره از جایزه ادبی یوسف است که به داستان، روایت داستانی، خاطره داستان و هر قالب داستانی دیگر با موضوع رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری در خصوص فراخوان بیست و هشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، اظهار کرد: این رویداد ادبی نیز در دو مرحله استانی و ملی برگزار می‌شود که دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهدای شاخص دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جبهه مقاومت اسلامی، عاشورا و شهدای دفاع مقدس و مقاومت، وداع و تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی و بعثت مردمی ملت ایران از محور‌های این کنگره است.

ترکی یادآور شد: بخش ویژه کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت به آقای شهید ایران و خانواده و همراهان ایشان اختصاص دارد.