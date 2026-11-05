نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با معرفی و تجلیل از صاحبان فرآیند‌های برتر آموزشی و با حضور جمعی از استادان و اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی یزد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، از برگزیدگان این رویداد علمی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی یزد، با اشاره به جایگاه این جشنواره در شناسایی و معرفی نوآوری‌های آموزشی کشور گفت: جشنواره آموزشی شهید مطهری بستری برای ارائه فرآیند‌های برتر آموزشی در سطح ملی است و در این دوره، ۱۸ فرآیند برتر که با اجرای فعالیت‌های نوآورانه، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش داشته‌اند، معرفی و ارائه شدند.

حیدری افزود: فرآیند‌های برتر این دوره در محور‌های یاددهی و یادگیری، تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی، محصولات آموزشی، یادگیری الکترونیک و مدیریت آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.مدیر مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی یزد همچنین با اشاره به موفقیت این دانشگاه در کسب رتبه سوم کشوری در حوزه فرآیند‌های برتر آموزشی، این دستاورد را حاصل تلاش و مشارکت فعال اعضای هیئت علمی و فعالان عرصه آموزش علوم پزشکی دانست.

حیدری خاطرنشان کرد: این رویداد علمی به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن آموزش علوم پزشکی ایران برگزار شد.

وی در پایان از برگزاری همزمان هفتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد.