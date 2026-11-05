به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از فعالیت سه سامانه بارشی در استان از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: سامانه سوم که قوی‌تر و پربارش‌تر است، روز‌های یکشنبه و دوشنبه همه مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرجی افزود: سامانه نخست که ضعیف‌تر است، امشب و فردا جمعه بیشتر مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این مناطق رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: سامانه دوم از جمعه شب تا اواخر وقت شنبه در ارتفاعات غربی و مرکزی استان، از ارتفاعات رامسر تا سوادکوه، فعال خواهد بود و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ به همراه دارد. در ارتفاعات بالای ۲ هزار و ۵۰۰ متر نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به فعالیت سامانه سوم در روز‌های یکشنبه و دوشنبه افزود: در این مدت، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در سراسر استان دور از انتظار نیست و در ارتفاعات بالای یک‌هزار و ۸۰۰ متر بارش برف خواهیم داشت.

فرجی با بیان اینکه بارش‌ها در مناطق ساحلی و جلگه‌ای به‌ویژه از یکشنبه شب تا روز دوشنبه قابل توجه خواهد بود، گفت: احتمال آب‌گرفتگی معابر و زیرگذر‌ها و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیر‌ها وجود دارد.

وی همچنین از مواج شدن دریا از امشب خبر داد و افزود: شرایط دریا برای صیادی و فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.