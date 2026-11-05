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مازندران از امشب تا اواخر وقت دوشنبه تحت تأثیر سه سامانه بارشی قرار میگیرد؛ سامانه سوم با بارش شدید، کاهش محسوس دما و برف در ارتفاعات همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از فعالیت سه سامانه بارشی در استان از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: سامانه سوم که قویتر و پربارشتر است، روزهای یکشنبه و دوشنبه همه مناطق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرجی افزود: سامانه نخست که ضعیفتر است، امشب و فردا جمعه بیشتر مناطق ساحلی و جلگهای استان را تحت تأثیر قرار میدهد و در این مناطق رگبار و رعدوبرق پراکنده پیشبینی میشود.
وی گفت: سامانه دوم از جمعه شب تا اواخر وقت شنبه در ارتفاعات غربی و مرکزی استان، از ارتفاعات رامسر تا سوادکوه، فعال خواهد بود و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ به همراه دارد. در ارتفاعات بالای ۲ هزار و ۵۰۰ متر نیز بارش برف پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به فعالیت سامانه سوم در روزهای یکشنبه و دوشنبه افزود: در این مدت، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در سراسر استان دور از انتظار نیست و در ارتفاعات بالای یکهزار و ۸۰۰ متر بارش برف خواهیم داشت.
فرجی با بیان اینکه بارشها در مناطق ساحلی و جلگهای بهویژه از یکشنبه شب تا روز دوشنبه قابل توجه خواهد بود، گفت: احتمال آبگرفتگی معابر و زیرگذرها و سیلابی شدن رودخانهها و مسیرها وجود دارد.
وی همچنین از مواج شدن دریا از امشب خبر داد و افزود: شرایط دریا برای صیادی و فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.