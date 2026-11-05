معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر یک‌روزه به گیلان، بررسی مشکلات عمرانی استان و تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های آب، فاضلاب، بهداشت و درمان و راه‌های ارتباطی را از اهداف این سفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در گیلان، معاون اجرایی رئیس‌جمهوردر بدو ورود به گیلان در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قرار بود رئیس‌جمهور به استان گیلان سفر کند که به دلیل مشغله کاری؛ مأموریت بررسی مسائل و مشکلات استان به وی واگذار شد.

محمدجعفر قائم‌پناه افزود: در این سفر، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار با تأخیر مواجه شده‌اند بررسی و برای تأمین بودجه مورد نیاز آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های زیرساختی استان در بخش‌های آب، فاضلاب، بیمارستان و راه، ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات کافی، گام‌های مؤثری برای توسعه گیلان برداشته شود.