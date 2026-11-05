فیلم سینمایی «موی گرگ» ساخته فریدون نجفی هنرمند چهارمحال و بختیاری در جشنواره‌های بین‌المللی بریکس پلاس سن‌پترزبورگ و بسفر ترکیه به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فیلم سینمایی «موی گرگ» به کارگردانی و نویسندگی فریدون نجفی هنرمند فیلم‌ساز استان با راهیابی به مسابقه اصلی جشنواره بریکس پلاس سن‌پترزبورگ، نخستین حضور بین‌المللی خود را به ثبت رساند.

این جشنواره که با هدف تبادل فرهنگی، حمایت از فیلم‌سازان نوظهور و تقویت همکاری‌های سینمایی میان کشورهای عضو بریکس در حال برگزاری است، میزبان فیلم‌های هنری، ملی و بینافرهنگی این کشورها در بخش‌های رقابتی و نمایش‌های ویژه است.

فیلم موی گرگ همچنین از 17 آبان‌ در بخش ویژه «تمرکز بر سینمای ایران» چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بسفر ترکیه هم به روی پرده سینما می‌رود.

بنیاد فرهنگ و هنر بسفر با حمایت اداره کل سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، این جشنواره بین‌المللی را تا 24 آبان برای مخاطبان سینما در استانبول برگزار می‌کند.

فیلم سینمایی «موی گرگ» به تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است که داستان پسری نوجوان به نام آشو در روستایی دورافتاده را روایت می‌کند. نوجوانی که تصمیم می‌گیرد دختر 2 ساله‌ای به نام اسما را به روستایی دورتر ببرد تا قدمش را مبارک کند و در این مسیر، اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد و آشو ناچار می‌شود میان بازگرداندن اسما به روستا و نیاز خود، یکی را انتخاب کند.

این فیلم سال گذشته در سی‌و‌هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، جایزه ویژه صلح را برای فریدون نجفی کارگردان و نویسنده این فیلم به ارمغان آورد و در بخش بازیگری نوجوان هم محمدرضا عالی‌ور برای نقش‌آفرینی در فیلم موی گرگ، دیپلم افتخار بهترین بازیگری نوجوان این دوره از جشنواره را از آن خود کرد.

از دیگر بازیگرانی که در این فیلم با هدایت فریدون نجفی به نقش آفرینی پرداختند می‌توان به اسما عالیور، یوسف بختیاری، حمیدرضا غیبی، مینا صالحی، سمیرا پرویزی، شقایق غیبی، ارسلان مهری بابادی، سولماز منصوری، یوسف مهری بابادی، لیلا غیبی، محمد مهری بابادی و محمد نجفی اشاره کرد.

گفتنی است، فریدون نجفی هنرمند 49 ساله چهارمحال و بختیاری تاکنون با ساخت فیلم‌هایی همچون «اسکی‌باز»، «بچه‌گرگ‌های دره سیب»، «عروس چشمه»، «خاتی»، «خانه فاطمه کجاست؟»، «یار دوازدهم» و «خروسک» توانسته است جوایز متعددی را از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی به دست آورد.