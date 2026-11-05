تیم هندبال نونهالان بانوان شهرستان بروجن، برای حضور در دور رفت مسابقات لیگ آیندگان کشور به میزبانی استان مرکزی، شهرستان اراک، اعزام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این دوره از رقابت‌ها با حضور ۸ تیم از استان‌های چهارمحال و بختیاری، قم، مرکزی، خوزستان، اصفهان و همدان برگزار خواهد شد.

بازیکنان نونهال بانوان استان با آمادگی و انگیزه بالا در این رقابت‌ها حضور می‌یابند تا با کسب تجربه، توانمندی‌های خود را در سطح کشوری به نمایش بگذارند.

این رقابت‌ها تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.