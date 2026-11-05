به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در شبکه ایکس نوشت: جنگ ضد ایران، انتخابی بود که دولت فعلی آمریکا به صورت آزادانه انجام داد.

وی افزود: پیش‌تر؛ رئیس جمهور آمریکا و معاونش در پی شکست سنگین حزبشان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اعتراف کردند که جمهوری‌خواهان به دلیل جنگ با ایران، در انتخابات شکست خوردند.

وی تاکید کرد: «تجاوز ناموجه علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر فرآیند‌های سیاسی داخلی در ایالات متحده داشته است. این، انتخاب خود دولت فعلی آمریکا بود».