به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی رفسنجان در این رابطه گفت: فردی سودجو با ارسال بدافزار و لینک جعلی با عنوان کارت دعوت عروسی، به نرم افزار همراه بانک یک شهروند دسترسی و بیش از ۳ میلیارد ریال از حساب وی برداشت کرده بود.

سرهنگ خواجه پور با اشاره به تماس به‌موقع شاکی با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا و مسدودسازی و عودت این وجه به حساب شاکی افزود:سودجویان سایبری با عناوین مختلفی مانند ابلاغیه قضایی، سهام عدالت، کالابرگ، ثبت‌نام مدارس، عکس یادگاری، وام فوری، کارت دعوت و... لینک‌های جعلی و آلوده را برای کاربران ارسال و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

شهروندان و کاربران فضای مجازی نباید بر روی لینک‌های ارسالی از منابع ناشناس کلیک کنند و بدانند که پیام‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی از طریق شماره‌های شخصی ارسال نمی‌شود.