به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ از نظر طب ایرانی بابونه طبعی گرم و خشک به همراه خواصی شگفت‌انگیر شامل آرامش‌بخشی، ضدالتهابی، ضد اسپاسم، ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی دارد، همچنین استفاده از گیاه بابونه می‌تواند در درمان مشکلات گوارشی، عفونت‌های تنفسی، درد‌های عضلانی و مفصلی، مشکلات پوستی و عفونت‌های ادراری مفید باشد.

بابونه گیاهی است که برای بهبود گوارش و کاهش مشکلات معده نیز فواید بسیاری دارد، به بهبود و عملکرد گوارش کمک کرده و مشکلاتی شامل سو هاضمه، نفخ و دل‌درد را کاهش می‌دهد.

همچنین بابونه به افزایش سیستم ایمنی کمک می‌کند، خاصیت ضد میکروبی داشته که منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن، مبارزه با عفونت‌ها و بیماری‌های مختلف مفید واقع می‌شود.

خواص بابونه برای زنان

مصرف چای بابونه یا استفاده موضعی از عصاره بابونه می‌تواند در تسکین درد‌های قاعدگی و رفع تنش‌های عضلانی مفید باشد، همچنین این گیاه در کاهش علائم پیش از قاعدگی مانند اضطراب، تنش، سردرد و تورم سینه نیز مؤثر است.

خواص بابونه برای کیست تخمدان

بابونه از نظر طب ایرانی به عنوان یک گیاه دارویی برای مشکلات کیست تخمدان مورد استفاده قرار می‌گیرد، هرچند مطالعات علمی در این زمینه محدود است و تأثیرات این گیاه بر کیست تخمدان به طور کامل مشخص نشده است، اما برخی از خواص آن می‌توانند در حل مشکلات کیست تخمدان مفید باشد.

خواص دم‌نوش بابونه برای مردان

مهمترین خواص این گیاه برای مردان آرامش‌بخش و ضد استرس، کاهش التهاب‌ها، حمایت از سیستم گوارشی، کاهش مشکلات نفخ، سوزش معده و سو هاضمه مؤثر است.

طرز تهیه چای بابونه

چای بابونه در مدت زمانی کوتاه و به سادگی آماده می‌شود، این گیاه که به عنوان آرام بخش نیز شناخته می‌شود فواید زیادی دارد، برای درست کردن چای بابونه می‌توانید از چای ساز یا قوری استفاده کنید.

برای آماده کردن دم‌نوش بابونه نیاز به گیاه خشک شده بابونه و یا پودر آن دارید. استفاده از این دم‌نوش به شکل گرم برای درمان گلو درد نیز بسیار توصیه می‌شود، شما با یک و نیم لیوان آب جوش و یک قاشق غذاخوری از بابونه خشک شده به راحتی می‌توانید چای بابونه را آماده کنید.

بعد از اضافه شدن بابونه به آب داغ، حدود ۵ دقیقه زمان بدهید تا دم‌نوش آماده شود. با خوردن این نوشیدنی می‌توانید به خواص چای بابونه و طرز تهیه آن پی ببرید، این دم‌نوش به تنهایی طعم و مزه دلپذیری دارد، در صورت تمایل می‌توانید مقدار عسل نیز به آن بیفزایید تا طعم شیرین‌تری به خود بگیرد.

طرز تهیه دم‌نوش بابونه و گل محمدی

گل محمدی با طبع متعادلی که دارد؛ مصرف آن برای همه افراد توصیه می‌شود، این گل با عطر و طعم به خصوص خود شناخته می‌شود، خواص بی نظیر این گیاه به دلیل محتویات موجود در ساختار آن است، گل محمدی سرشار از ویتامین C، اسید سیتریک و اسید مالیک است و در هضم سریع مواد غذایی کاربرد دارد.