به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان از قطع موقت جریان گاز در محدوده منطقه قدس و ابتدای خیابان مدرس خبر داد و اعلام کرد که این قطعی به علت تعمیرات شبکه گازرسانی است.

بر این اساس، محدوده‌های تحت تأثیر این قطعی شامل میدان قدس، ابتدای خیابان مدرس، کوچه‌های شهیدان ناظم، کاظمی، هاشم‌زاده و تمامی بن‌بست‌های منتهی به آنها است.

این عملیات و قطعی گاز مربوط به روز جمعه ۱۵ آبان از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب به مدت ۱۲ ساعت اعمال خواهد شد و مشترکان ساکن در این مناطق باید در این بازه زمانی قطعی جریان گاز را مد نظر قرار دهند.

شرکت گاز استان اصفهان، از شهروندان درخواست کرد در مدت یاد شده شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است؛ که با توجه به خطرات احتمالی ناشی از نشت یا تجمع گاز، شهروندان از روشن کردن وسایل گازسوز پیش از وصل مجدد و رسمی گاز خودداری کنند.