به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون اجرایی رییس جمهور امروز در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در رشت با بیان اینکه اولویت دولت افزایش سطح دانایی و‌توانایی فرزندان ایران عزیز اسلامی است گفت: اگر می خواهیم ایران قوی داشته باشیم باید فرزندان این آب و خاک را در همه عرصه‌ها دانا و توانا کنیم.

جعفر قائم‌ پناه با اشاره به جایگاه علم و دانش در پیشرفت و اقتدار کشور گفت : اگر امروز توانسته‌ایم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم و در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری به دستاورد‌های مهمی برسیم، این موفقیت‌ها حاصل دانش بومی، تلاش نخبگان و توانمندی فرزندان این سرزمین است.

وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر موضوع عدالت آموزشی، تصریح کرد: دکتر پزشکیان عدالت آموزشی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت دنبال می‌کند؛ چراکه اگر ایران بخواهد به جایگاه شایسته خود در جهان برسد، باید بر پایه دانایی و دانش حرکت کند.

معاون اجرایی رییس جمهور با قدردانی از نقش معلمان در تربیت نسل‌های مختلف کشور گفت: دانش و آموخته‌های امروز ما مدیون معلمان عزیزی است که در دوران تحصیل به ما آموختند و مسیر دانایی را پیش روی ما قرار دادندو اگر می‌خواهیم جامعه‌ای دانا و توانمند داشته باشیم، باید مدارس را دریابیم و برای بهبود کیفیت فضا‌های آموزشی و محتوای تعلیم و تربیت تلاش کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفاً به معنای ساخت ساختمان مدرسه نیست، افزود : عدالت آموزشی یعنی همه فرزندان ایران به امکانات مناسب آموزشی، فضای استاندارد، معلم توانمند و فرصت برابر برای یادگیری دسترسی داشته باشند.

قائم‌پناه با بیان اینکه آموزش و سلامت و امنیت از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیت در قبال مردم است، گفت: وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم که فرزندان این سرزمین در محیطی شایسته رشد کنند و به جایگاهی برسند که مایه سربلندی ایران باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد طرح‌های ملی اظهار کرد : مردم قدرت بزرگی دارند و دولت قدرتمند در کنار مردم قدرتمند معنا پیدا می‌کند چرا که مشارکت مردم موجب پایداری طرح‌ها و برنامه‌ها می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه مدارس هوشمند تأکید و تصریح کرد: باید با کمک دولت و مشارکت مردم، امکانات و تجهیزات هوشمند را در مدارس فراهم کنیم.

قائم‌پناه با بیان اینکه توجه به محتوای آموزشی باید در کنار توسعه فضا‌های فیزیکی مدارس مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ساخت مدرسه به‌تنهایی کافی نیست و باید به آنچه در کلاس درس آموزش داده می‌شود نیز توجه جدی داشته باشیم و در این مسیر، توجه به فرهنگیان، ارتقای جایگاه معلمان و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنان از ضرورت‌های اساسی است.

معاون اجرایی رئیس جمهوردر پایان با تأکید بر اینکه ایران قوی می‌تواند عزت، سربلندی و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد گفت: این اقتدار حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله دانش بومی، تدابیررهبر شهید و همراهی و همبستگی مردم است.