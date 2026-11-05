به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: اکنون ۴۸ مگاوات برق خورشیدی از محل سرمایه گذاری خارجی به شبکه متصل شده و پنج طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۲۰ مگاوات نیز با سرمایه‌گذاری خارجی در استان در حال ساخت است.

ذاکریان افزود: سرمایه‌گذاری مصوب این پنج طرح ۴۶ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار است که با بهره‌برداری از آنها زمینه اشتغال ۱۹۰ نفر فراهم می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به جزئیات اشتغال‌زایی این طرح‌ها گفت: از مجموع اشتغال پیش‌بینی‌شده، ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۱۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

ذاکریان درخصوص آخرین وضعیت اجرای این طرح‌ها گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در سرایان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرح ۱۰ مگاواتی دیگر در این شهرستان نیز به پیشرفت ۱۵ درصدی رسیده است.

به گفته وی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در آرین شهر ۱۰ درصد، نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی نهبندان۶۰ درصد و نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی دیگر در نهبندان نیز ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.