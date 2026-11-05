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مسابقه و نمایشگاه عکس خبری «روایت حقیقت» با چهار موضوع اصلی از سوی روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمر بنیهاشم چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمر بنیهاشم گفت: این رویداد فرهنگی هنری با محوریت چهار موضوع اصلی برگزار میشود.
سرهنگ پاسدار عبدالخالق سعیدی افزود: موضوعات مسابقه و نمایشگاه عکس خبری سپاه و بسیج استان تحت عنوان «روایت حقیقت» عبارتند از:
۱. کنگره ملی شهدی استان (شکوه ایثار و پایداری)
۲. جانفدایان (تصویرگر حماسه و فداکاری)
۳. محرومیتزدایی (روایت خدمت و امیدآفرینی)
۴. جهاد تبیین (بازتاب حقیقت و روشنگری)
وی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار پایان آذرماه ۱۴۰۵ و زمان برپایی نمایشگاه ایام الله دهه فجر ۱۴۰۵ است.
سعیدی خاطرنشان کرد: هر شرکت کننده مجاز به ارسال ۵ اثر بصورت فایل شناسنامه دار در قالب موضوعات مسابقه است.
ارسال فایل از طریق: پیام رسانهای ایتا و روبیکا به ادمین خبرگزاری بسیج https://eitaa.com/askari_chb چهارمحال و بختیاری یا تحویل به دفتر روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمربنیهاشم اعلام شده است.