مسابقه و نمایشگاه عکس خبری «روایت حقیقت» با چهار موضوع اصلی از سوی روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمر بنی‌هاشم چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

فراخوان مسابقه و نمایشگاه عکس خبری «روایت حقیقت» در چهارمحال و بختیاری

فراخوان مسابقه و نمایشگاه عکس خبری «روایت حقیقت» در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمر بنی‌هاشم گفت: این رویداد فرهنگی هنری با محوریت چهار موضوع اصلی برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار عبدالخالق سعیدی افزود: موضوعات مسابقه و نمایشگاه عکس خبری سپاه و بسیج استان تحت عنوان «روایت حقیقت» عبارتند از:

۱. کنگره ملی شهدی استان (شکوه ایثار و پایداری)

۲. جانفدایان (تصویرگر حماسه و فداکاری)

۳. محرومیت‌زدایی (روایت خدمت و امیدآفرینی)

۴. جهاد تبیین (بازتاب حقیقت و روشن‌گری)

وی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار پایان آذرماه ۱۴۰۵ و زمان برپایی نمایشگاه ایام الله دهه فجر ۱۴۰۵ است.

سعیدی خاطرنشان کرد: هر شرکت کننده مجاز به ارسال ۵ اثر بصورت فایل شناسنامه دار در قالب موضوعات مسابقه است.

ارسال فایل از طریق: پیام رسان‌های ایتا و روبیکا به ادمین خبرگزاری بسیج https://eitaa.com/askari_chb چهارمحال و بختیاری یا تحویل به دفتر روابط عمومی و تبلیغات سپاه قمربنی‌هاشم اعلام شده است.