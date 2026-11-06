به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در هجدهمین نشست مشورتی شهراندیشان با موضوع بازاندیشی در الگوی برگزاری نمایشگاه فن‌نما گفت: هم‌زمانی این دو نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فراهم می‌کند تا محصولات و ایده‌های خود را معرفی و با نیاز‌های فناورانه دستگاه‌ها و متقاضیان حوزه شهری آشنا شوند.

سعید ابراهیمی افزود: در دوره چهارم تلاش شده است در شیوه برگزاری، محتوای ارائه‌شده و ساختار مدیریتی نمایشگاه تحول ایجاد شود و از قالب‌های عمومی و غرفه‌محور فاصله بگیریم.

وی با اشاره به رویکرد تجربه‌محور این دوره گفت: بازدیدکنندگان به‌جای تماشای صرف محصولات، امکان تجربه و آزمایش فناوری‌ها و آشنایی نزدیک با کاربرد‌های آنها را خواهند داشت و یکی از ایده‌های پیشنهادی نیز اختصاص توکن به بازدیدکنندگان برای کسب امتیاز از طریق فعالیت‌ها و بازی‌های تعاملی در بخش‌های مختلف نمایشگاه است.

وی هدف از برگزاری نشست شهراندیش را بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربه صاحب‌نظران برای ارتقای کیفیت نمایشگاه عنوان کرد و افزود: استانداری، اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی، کریدور علم و فناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.