به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان با مراجعه به وبگاه این سازمان به نشانی sanjesh.org می توانند ثبت‌نام کنند.

به متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی توصیه شده است, ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه کنند و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

مراحل ثبت نام متقاضیان آزمون دکتری به شرح ذیل است:

۱- مراجعه به تارنمای سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org برای تهیه کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱).

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۴- خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در تارنمای سازمان سنجش. (لازم به توضیح است میزان ۴۵۰ هزار ریال از این مبلغ مربوط به هزینه خدمات ارسال پیامک است).

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی:

به متقاضیان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را بر اساس بند‌های برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند. ضمن تأکید بر دقت در درج اطلاعات ثبت‌نام توسط متقاضیان، یادآور می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور, آزمون دکتری تخصصی صبح جمعه ۱۶ بهمن‌ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از دوشنبه؛ ۱۲ تا پنجشنبه ۱۵ بهمن‌ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش کارت شرکت در آزمون خود را چاپ کنند.

پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ را ندارند. این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی انصراف قطعی دهند.

همچنین همه پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا پایان زمان ثبت‌نام آزمون سال ۱۴۰۶، از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبولی قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

یادآور می‌شود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۷ را نخواهند داشت.

پذیرفته‌شدگان دوره‌های غیر روزانه آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیر روزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان) مانند سال‌های گذشته می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ ثبت‌نام و در آزمون شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی، در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبولی قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.