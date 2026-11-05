شهردار صالحیه از طرح گسترده درختکاری در پارک جنگلی این شهرستان خبر داد که با هدف ایجاد چیتگر کوچک و نام‌گذاری درختان به یاد شهدای گرانقدر، تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آگاهی‌مند، با اشاره به آغاز درختکاری این مجموعه از سال ۱۳۸۶ گفت: امسال سه هزار اصله درخت برای کاشت در پارک جنگلی آماده شده که هزار اصله از آنها امروز، هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، غرس شد و این روند تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت.

شهردار صالحیه با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای تقویت فضای سبز افزود: با اجرای اقدامات عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، فاز نخست پارک جنگلی صالحیه تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد؛ طرحی که با هدف ایجاد مجموعه‌ای تفریحی و طبیعی در مقیاس کوچک‌تر از پارک چیتگر دنبال می‌شود.

آگاهی‌مند همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ و نگهداری این مجموعه ۲۵ هکتاری تصریح کرد: اگرچه برنامه‌ای برای توسعه مساحت پارک نداریم، اما کاشت درخت و تقویت پوشش گیاهی آن همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به نام‌گذاری درختان کاشته‌شده به یاد شهدا، گفت: این اقدام به یاد شهدای دانش‌آموز، شهدای مدارس شجره و مینا، شهدای دفاع مقدس و فرماندهان شهید انجام شد تا یاد و راه این شهیدان زنده نگه داشته شود.