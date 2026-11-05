سرمربیان تیم ملی فوتبال بزرگسالان و تیم امید در نشست خود درباره برنامه‌های پیش رو، تعویق جام ملت‌های آسیا و نحوه تعامل برای استفاده از بازیکنان مشترک گفتگو کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، یحیی گل‌محمدی و امیر قلعه‌نویی در ساختمان پک واقع در مرکز ملی فوتبال با یکدیگر دیدار کردند تا درباره برنامه‌های پیش روی تیم امید و تیم ملی بزرگسالان و نحوه همکاری دو مجموعه به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در این نشست صمیمانه که با آرزوی موفقیت امیر قلعه نویی برای سرمربی جدید تیم امید همراه بود درباره برنامه‌های آماده‌سازی دو تیم در آبان، تعویق رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ و همچنین تعامل برای دعوت از بازیکنان گفتگو شد.

قلعه‌نویی در این جلسه ضمن تبریک به گل‌محمدی بابت انتخاب او به عنوان سرمربی تیم امید، برای این مربی آرزوی موفقیت کرد و آمادگی خود را برای هرگونه کمک و همکاری در مسیر آماده‌سازی تیم امید اعلام کرد.

گل‌محمدی نیز با اشاره به روند پیش روی تیم امید، درباره همکاری با تیم ملی بزرگسالان و هماهنگی در دعوت از بازیکنان صحبت کرد تا دو تیم بتوانند با برنامه‌ریزی مشترک، از ظرفیت بازیکنان به بهترین شکل استفاده کنند.

تیم‌های امید و بزرگسالان قرار است ۱۸ تا ۲۶ آبان از فرصت فیفادی استفاده کنند و اردو‌های آماده‌سازی خود را برگزار کنند و به همکاری کامل برای نحوه دعوت از بازیکنانِ مدنظر رسیدند.