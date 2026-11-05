نمایشگاه «تجلی شکوه مردم» با هدف به تصویر کشیدن حضور و همراهی مردم در اجتماعات شبانه و گرامیداشت شهدا، در شهر گلستان برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد میرزمانی، شهردار گلستان، با اشاره به حضور بیش از ۵۰ هنرمند در این نمایشگاه گفت: آثار هنرمندانی که در حاشیه اجتماعات شبانه، جلوه‌های حضور مردم و رویدادهای مرتبط با آن را به تصویر کشیده‌اند، در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

وی افزود: بخشی از این آثار به شهدای جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و شهدای دانش‌آموز اختصاص دارد و شهروندان می‌توانند به مدت ۱۰ روز و تا پایان هفته آینده از این نمایشگاه بازدید کنند.