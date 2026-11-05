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مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری ۲۰ سورتی پرواز در فرودگاههای استان در بازه زمانی شنبه ۱۶ آبان تا جمعه ۲۲ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: در این هفته ۱۶ سورتی پرواز در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس و چهار سورتی پرواز در مسیر تهران–طبس و بالعکس برقرار میشود.
سید علیاکبر سیدی افزود: روز شنبه ۱۶ آبان، پرواز پارسایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۱۱:۰۰ به مقصد تهران بازمیگردد.
به گفته وی همچنین روز یکشنبه ۱۷ آبان، پرواز اطلسایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران پرواز میکند.
سیدی گفت: روز دوشنبه ۱۸ آبان، پرواز پارسایر ساعت ۰۹:۰۰ از تهران انجام و ساعت ۱۰:۱۵ وارد بیرجند میشود و ساعت ۱۱:۰۰ به تهران بازمیگردد. سیدی گفت: همچنین پرواز آسا جت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران انجام، ساعت ۲۲:۳۵ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۳:۳۵ به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی افزود: روز سهشنبه ۱۹ آبان، پرواز پارسایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۱۰:۴۵ به تهران بازمیگردد.
سیدی افزود: همچنین پرواز اطلسایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام، ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران پرواز میکند.
به گفته وی روز چهارشنبه ۲۰ آبان نیز پرواز اطلسایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام، ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۱:۳۰ به تهران بازمیگردد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: روز جمعه ۲۲ آبان، پرواز پارسایر ساعت ۲۰:۳۵ از تهران حرکت میکند و پیشبینی میشود ساعت ۲۱:۵۰ در فرودگاه بیرجند به زمین بنشیند.
سیدی افزود: پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۲۲:۲۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه پروازهای فرودگاه شهدای طبس افزود: روز یکشنبه ۱۷ آبان، پرواز شرکت هواپیمایی پارسایر ساعت ۱۷:۱۵ از تهران به مقصد طبس انجام میشود و پیشبینی میشود ساعت ۱۸:۳۰ در فرودگاه طبس به زمین بنشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۹:۱۵ از طبس به مقصد تهران انجام خواهد شد.
سیدی گفت: همچنین روز چهارشنبه ۲۰ آبان، پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ساعت ۰۶:۳۰ از تهران به مقصد طبس انجام میشود و ساعت ۰۸:۰۰ وارد طبس خواهد شد؛ پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۰۸:۵۰ از طبس به تهران انجام میشود.
سیدی افزود: در صورت اضافه شدن پرواز جدید یا هرگونه تغییر در برنامه پروازی، اطلاعرسانی از طریق روابط عمومی ادارهکل فرودگاههای خراسان جنوبی انجام خواهد شد.