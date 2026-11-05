به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در این هفته ۱۶ سورتی پرواز در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس و چهار سورتی پرواز در مسیر تهران–طبس و بالعکس برقرار می‌شود.

سید علی‌اکبر سیدی افزود: روز شنبه ۱۶ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ به مقصد تهران بازمی‌گردد.

به گفته وی همچنین روز یکشنبه ۱۷ آبان، پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران پرواز می‌کند.

سیدی گفت: روز دوشنبه ۱۸ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۹:۰۰ از تهران انجام و ساعت ۱۰:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ به تهران بازمی‌گردد. سیدی گفت: همچنین پرواز آسا جت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران انجام، ساعت ۲۲:۳۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۳:۳۵ به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۴۵ به تهران بازمی‌گردد.

سیدی افزود: همچنین پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام، ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران پرواز می‌کند.

به گفته وی روز چهارشنبه ۲۰ آبان نیز پرواز اطلس‌ایر ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام، ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: روز جمعه ۲۲ آبان، پرواز پارس‌ایر ساعت ۲۰:۳۵ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۲۱:۵۰ در فرودگاه بیرجند به زمین بنشیند.

سیدی افزود: پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۲۲:۲۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه پرواز‌های فرودگاه شهدای طبس افزود: روز یکشنبه ۱۷ آبان، پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر ساعت ۱۷:۱۵ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۸:۳۰ در فرودگاه طبس به زمین بنشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۹:۱۵ از طبس به مقصد تهران انجام خواهد شد.

سیدی گفت: همچنین روز چهارشنبه ۲۰ آبان، پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ساعت ۰۶:۳۰ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و ساعت ۰۸:۰۰ وارد طبس خواهد شد؛ پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۰۸:۵۰ از طبس به تهران انجام می‌شود.

سیدی افزود: در صورت اضافه شدن پرواز جدید یا هرگونه تغییر در برنامه پروازی، اطلاع‌رسانی از طریق روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی انجام خواهد شد.