به مناسبت ۱۴ آبان، روز مازندران، نمایشگاه نغمه قلم خوشنویسان تبرستان با حضور ۱۰۰ خوشنویس این استان در فرهنگسرای نیاوران برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نمایشگاه آثار خوشنویسان مازندرانی در قالب تابلو‌های هنری در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

آیدین مهدیزاده، مدیرکل دفتر هنر‌های تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم افتتاح این نمایشگاه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مازندران گفت: برگزاری این رویداد در تهران فرصت مناسبی برای معرفی بیشتر آثار هنرمندان این استان به شهروندان پایتخت است.

وی افزود: این برنامه بهانه‌ای برای دیده‌شدن آثار هنرمندان مازندرانی، به‌ویژه هنرمندان جوان در کنار پیشکسوتان است؛ فرصتی که به معرفی بیشتر آثار، افزایش تجربه و شناخته‌شدن هنرمندان جوان کمک می‌کند.

مهدیزاده همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های مشابه در پایتخت خبر داد و گفت: برگزاری این برنامه‌ها می‌تواند به تعامل بیشتر هنرمندان سراسر کشور کمک کند. وی با دعوت از شهروندان تهرانی برای بازدید از این نمایشگاه، میزبانی تهران از چنین رویداد‌هایی را فرصتی برای آشنایی علاقه‌مندان با آثار هنرمندان استان‌های مختلف دانست.

نمایشگاه نغمه قلم خوشنویسان تبرستان تا ۱۸ آبان در فرهنگسرای نیاوران میزبان علاقه‌مندان است.