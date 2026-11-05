روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای از آتش گرفتن دو نفتکش و یک ید‌کش در اثر عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و در اختیار گرفتن کنترل دو پهپاد لوکاس ارتش تروریستی آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سپاه در این اطلاعیه با تأکید بر در دست داشتن مقتدرانه مدیریت تنگه هرمز اعلام کرده: شب گذشته، در دو حادثه جداگانه یک نفتکش بزرگ که قصد عبور از معبر غیر قانونی جنوب تنگه را داشت، بر اثر اصابت با مین دچار سانحه آتش سوزی و متوقف شد؛ یک ابرنفتکش دیگر در حال خروج از این محور در شرق تنگه هرمز، در آتش سوزی گسترده متوقف و یک فروند یدک‌کش که برای اطفاء حریق به این ابرنفتکش نزدیک شده بود، هم دچار حریق شد.

همچنین در بیانیه سپاه آمده: رزمندگان یگان جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه با در دست گرفتن کنترل و هدایت ۲ فروند پرنده متجاوز از نوع لوکاس توانستند آنها را سالم به زمین بنشانند و غنیمت بگیرند.

سپاه در این پیام با اشاره به تحریکات آمریکا برای عبور غیرمجاز شناورها، گذر آنان از معبر مین گذاری شده و هزینه‌های بسیار سنگینی که با پرداخت بیمه شناورهای آسیب دیده به مالیات دهندگان آمریکایی و هم پیمانان آمریکا در منطقه تحمیل می‌شود، تصریح کرده: آمریکا اگر قدری تدبیر داشت به جای پرداخت این هزینه‌ها با آزادسازی اعتبارات مسدود شده ایران که کمتر از نیمی از این هزینه‌ها که تا الان انجام شده هم نیست، این خسارات سنگین و شکست مفتضحانه انتخاباتی را متحمل نمی‌شد؛ تلاش برای قانون شکنی در تنگه هرمز، جز خسارت‌های بیشتر مالی و شکست‌های سیاسی بزرگتر برای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت.