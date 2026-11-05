به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در بدو ورود به گیلان، مورد استقبال دکتر هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.

این سفر یک روزه با هدف پیگیری طرح‌های مهم استان، رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات سفر‌های استانی هیئت دولت برای اجرای طرح‌های راهبردی انجام شده است.

نشست نهضت توسعه آموزش با مشارکت مردم، دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، نشست با فرهیختگان و فعالان سیاسی، شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم گیلان، از جمله برنامه‌های سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به این استان است.