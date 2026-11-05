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هواپیمای معاون اجرایی رئیسجمهور هم اکنون در فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت به زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ دکتر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در بدو ورود به گیلان، مورد استقبال دکتر هادی حقشناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.
این سفر یک روزه با هدف پیگیری طرحهای مهم استان، رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات سفرهای استانی هیئت دولت برای اجرای طرحهای راهبردی انجام شده است.
نشست نهضت توسعه آموزش با مشارکت مردم، دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، نشست با فرهیختگان و فعالان سیاسی، شرکت در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان و گفتوگوی تلویزیونی با مردم گیلان، از جمله برنامههای سفر معاون اجرایی رئیسجمهور به این استان است.