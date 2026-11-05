شهروندان شهرستان فیروزکوه در دویست و چهل و نهمین شب تجمعات، با حضوری باشکوه و در فضایی سرشار از اندوه و اقتدار، بر تداوم مسیر مقاومت در پی شهادت رهبر انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات شبانه مردم شهرستان فیروزکوه در شب دویست و چهل و نهم، با حضور گسترده مردم و در فضای خونخواهی رهبر شهید امت برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع حماسی، با ابراز وفاداری به آرمان‌های رهبر انقلاب، تأکید کردند که شهادت ایشان، اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر استکبار را بیش از پیش استوار ساخته است.

مردم فیروزکوه در این شب تجمعات، با شعارهای استکبارستیزانه، بر تداوم حضور در سنگر خیابان و پیمان بر وفاداری تا دستیابی به پیروزی نهایی تأکید کردند و اعلام داشتند که هرگونه تلاش دشمن برای ایجاد تزلزل در اراده ملت، با شکست مواجه خواهد شد.