عطر حضور شهید گمنام در موج ۲۴۹ شبهای اتحاد و اقتدار مردم قوچان
همزمان با دویستوچهلونهمین شب حماسهآفرینی مردم در اجتماع شبهای اتحاد و اقتدار، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در قوچان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در این مراسم، پیکر مطهر شهید گمنام با حضور پرشور مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی، در میدان امام خمینی (ره) بر روی دستان حاضران تشییع شد.
در ادامه این مراسم، مردم قوچان همچون شبهای گذشته با حضور در خیابان اصلی شهر و سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن اعلام انزجار از جنایات دشمنان، بر خونخواهی رهبر شهید و ادامه راه مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، بار دیگر با آرمانهای والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و با حضور حماسی خود، جلوهای از اتحاد، همبستگی و وفاداری به آرمانهای نظام و شهدای وطن را به نمایش گذاشتند.