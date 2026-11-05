به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در این مراسم، پیکر مطهر شهید گمنام با حضور پرشور مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در میدان امام خمینی (ره) بر روی دستان حاضران تشییع شد.

در ادامه این مراسم، مردم قوچان همچون شب‌های گذشته با حضور در خیابان اصلی شهر و سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن اعلام انزجار از جنایات دشمنان، بر خونخواهی رهبر شهید و ادامه راه مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و با حضور حماسی خود، جلوه‌ای از اتحاد، همبستگی و وفاداری به آرمان‌های نظام و شهدای وطن را به نمایش گذاشتند.