عباس عراقچی وزیر امور خارجه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان بر سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت رویکرد‌های دیپلماتیک، حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی تأکید کرد.

تأکید ایران بر تقویت رویکرد‌های دیپلماتیک، حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی

تأکید ایران بر تقویت رویکرد‌های دیپلماتیک، حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عیسی کاملی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آقای کاملی گزارشی از روابط دوجانبه ایران-لهستان و تحولات در حوزه اتحادیه اروپایی ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با یادآوری سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت رویکردهای دیپلماتیک، حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی در سطح بین‌المللی، بر اهمیت استفاده از همه فرصت‌ها برای تبیین مواضع ایران و گسترش روابط با کشورها تأکید کرد.