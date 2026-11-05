مردم ولایتمدار شهرستان اسلامشهر در دویست و چهل و نهمین شب تجمعات، با حضور باشکوه در خیابان‌ها، انزجار خود را از اقدامات جنایتکارانه استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات شبانه مردم شهرستان اسلامشهر در دویست و چهل و نهمین شب، با حضوری پرشور و باشکوه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، با تأکید بر اصالت ولایتمداری خود، انزجار عمیق خود را نسبت به اقدامات استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش، ابراز کردند.

مردم اسلامشهر در این شب تجمعات، بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از آرمان‌های حق و عدالت تأکید کرده و اعلام کردند که با حضور خود، پیام صریح انزجار و مقاومت ملت ایران را به دشمن ارسال می‌کنند.