شهروندان شهرستان ری در دویست و چهل و نهمین شب تجمعات، با حضور در میدان شهر ری، تجاوزات نظامی اخیر و شهادت رهبر و نخبگان کشور را نشانه‌ای از کینه‌توزی نظام سلطه نسبت به استقلال و پیشرفت ملت ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات شبانه مردم شهرستان ری در شب دویست و چهل و نهم، با حضور گسترده مردم در میدان شهر ری برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، با اشاره به تجاوز نظامی اخیر و هزینه‌های انسانی سنگین آن، تأکید کردند که به شهادت رساندن جمع زیادی از مردم و نخبگان کشور و در رأس آنها رهبر معظم، اوج خباثت و کینه‌توزی نظام سلطه را به نمایش گذاشته است.

مردم ری در این تجمع حماسی، اذعان داشتند که این اقدامات جنایت‌بار، در حقیقت واکنشی به استقلال و پیشرفت‌های چشم‌گیر ملت ایران است و تنها باعث افزایش اراده مردم برای ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن خواهد شد.