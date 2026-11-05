

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل کارخانه قند نیشابور گفت: این کارخانه برای نخستین بار، ۴۰ هزار تن چغندر کشت پاییزه سال گذشته را از جنوب و جنوب غرب کشور تحویل گرفت و حدود ۶ هزار تن شکر وارد بازار کرد.

حمید رشیدی افزود: در بهره برداری از چغندر بهاره که از ۲۸ شهریور آغاز شده تاکنون ۵۵ هزار تن چغندر قند تحویل گرفته شده است و پیش بینی می‌ شود تا ۱۵۰ هزار تن چغندر از غرب، شمال غرب و استان خراسان رضوی جذب شود.

وی ادامه داد: با ادامه تحویل چغندر قند وضعیت اشتغال کارگران فصلی کارخانه بهبود یافته و از ۴ ماه به ۸ ماه رسیده است.

رشیدی گفت: امسال با توجه به شرایط جنگی، تحریم‌ ها و محاصره اقتصادی واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم همچون شکر با مشکل مواجه شده است اما کارخانه قند شهرستان با دو نوبت تحویل چغندر قند تولید شکر را افزایش داده است.



چغندر قندی که در تابستان امسال تحویل کارخانه شده چغندر پاییزه است که در پاییز سال گذشته کشت و در تابستان توسط کارخانه قند شهرستان تحویل گرفته شده است.

چغندر پاییزه معمولا در جنوب و غرب کشور کشت می‌ شود.

.