

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل کارخانه قند نیشابور گفت: کارخانه قند فیروزه مقدار ۴۰ هزار تن چغندر از جنوب و جنوب غرب کشور تحویل گرفت و حدود ۶ هزار تن شکروارد بازار کرد.

حمید رشیدی گفت: در بهره برداری از چغندر بهاره که از ۲۸ شهریور آغاز شده تاکنون ۵۵ هزار تن چغندر قند تحویل گرفته شده و پیش بینی می‌شود تا ۱۵۰ هزار تن چغندر از غرب، شمال غرب و استان خراسان رضوی جذب شود.

وی افزود: با تداوم تحویل چغندر قند وضعیت اشتغال کارگران فصلی کارخانه بهبود یافته و از ۴ ماه به ۸ ماه رسیده است.

رشیدی گفت:امسال با توجه به شرایط جنگی، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم همچون شکر با مشکل مواجه شده است، اما کارخانه قند شهرستان با دو نوبت تحویل چغندر قند تولید شکر را افزایش داده است.





