مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در دویست و چهل و نهمین شب تجمعات، با حضوری پرشور در میدان امام خمینی (ره)، بر تداوم مبارزه و پیمان برای دستیابی به پیروزی نهایی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات شبانه مردم شهرستان قرچک در دویست و چهل و نهمین شب، با شعار خونخواهی رهبر شهید امت برگزار شد.

مردم با حضور گسترده در میدان امام خمینی (ره) قرچک، بار دیگر بر عزم راسخ خود برای تداوم حضور در سنگر مبارزه و ایستادگی در خیابان‌ها تا لحظه پیروزی نهایی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع حماسی، ضمن ابراز وفاداری به آرمان‌های رهبر معظم و شهید امت، پیام خود را مبنی بر بی‌میلی به عقب‌نشینی و ایستادگی تا رسیدن به هدف نهایی، به دشمن ارسال کردند.