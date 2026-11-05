رسانه‌های آلمانی بامداد پنجشنبه گزارش دادند، جسد «هوبرت آیوانگر» معاون سروزیر و وزیر اقتصاد ایالت باواریا در هتلی در برلین پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیوانگر که ۵۵ سال سن داشت، رئیس حزب راستگرای «رای‌دهندگان آزاد» نیز بود.

به نوشته روزنامه «بیلد»، جسد آیوانگر عصر چهارشنبه در هتل «نویر فریتس» واقع در خیابان فریدریش‌اشتراسه در منطقه «برلین-میته» پیدا شد.

تاکنون جزئیاتی درباره شرایط مرگ آیوانگر منتشر نشده است.

به گزارش روزنامه آلمانی «بیلد»، آیوانگر در روز چهارشنبه احساس ناخوشی داشته است.

خبرگزاری آلمانی «د. پ. آ» گزارش داد که قرار بود او در مراسم افتتاح دفتر حزبش در برلین سخنرانی کند، اما به دلایل سلامتی، حضور خود را لغو کرد.