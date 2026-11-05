سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به لفاظی وزیر خارجه آلمان در توجیه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: وزیر خارجه آلمان با تایید این تجاوزگری، خود را در حد توجیه‌کننده شنیع‌ترین جنایات جنگی تقلیل داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در توجیه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در فضای مجازی نوشت: زمانی صدراعظم مرتس با هیجان اعلام کرده بود که اسرائیل با حمله به ایران «کار کثیف ما را انجام می‌دهد.»، اما فقظ چندماه بعد، همین صدراعظم از هزینه ۱۰۰ میلیارد یورویی این جنگ برای اقتصاد اروپا می‌نالد!

بقائی افزود: اکنون وزیر خارجه‌اش به صرافت توجیه تجاوز نظامی علیه ایران افتاده است. او دچار چنان بی‌تفاوتی و زوال اخلاقی شده که نه توجهی به هزینه‌های انسانی و جنایات ارتکابی دارد و نه خسارات اقتصادی آن برای کشور خودش و اروپا را درک می‌کند. ضرب‌المثل آلمانی توصیه می‌کند که «آدمی باید از خسارت درس بگیرد.»، اما «هانس سربه‌هوا» اهل درس‌آموزی

نیست.