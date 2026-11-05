شهروندان شهرستان رباط کریم در دویست و چهل و نهمین شب تجمعات، با تأکید بر اهمیت استراتژیک تنگه هرمز به عنوان یکی از برگ‌های برنده ایران، از اتحاد و انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی سخن گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار شهرستان رباط کریم امشب در جریان دویست و چهل و نهمین شب تجمعات، بار دیگر بر ایستادگی و اقتدار ملی تأکید کردند.

در این تجمع، شرکت‌کنندگان با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک تنگه هرمز، آن را یکی از ده‌ها برگ برنده ایران در مقابله با فشار‌های خارجی دانستند.

همچنین مردم رباط کریم با تأکید بر تداوم حضور در سنگر خیابان، اتحاد و انسجام ملی را از مهم‌ترین دستاورد‌های مقاومت ملت ایران برشمردند که دشمن را در برابر اراده این ملت ناکام خواهد گذاشت.