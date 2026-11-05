سخنگوی وزارت بهداشت دولت تغییر و سازندگی یمن؛ مستقر در صنعا بامداد پنجشنبه اعلام کرد: از آغاز تشدید حملات عربستان به یمن در ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر ۱۴۰۵) ۲۶۶ تن از جمله ۸۶ کودک و ۳۸ زن شهید و ۶۴۱ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری سبا به نقل از الاصبحی اعلام کرد که در ۱۲ ساعت گذشته نیز در حملات عربستان ۱۲ تن کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان (۲۲ تیرماه) اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح روبه رو شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان موفق شدند به پیروز‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی المخا و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.