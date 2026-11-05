مردم شهرستان ورامین در دویست و چهل و نهمین شب حضور حماسی خود، بار دیگر بر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار تأکید کرده و هرگونه امتیازدهی به آمریکا را موجب افزایش خباثت دشمن دانستند.

تجمعات ۲۴۹ شب مردم ورامین؛ تأکید بر ایستادگی و عدم امتیاز به آمریکا

تجمعات ۲۴۹ شب مردم ورامین؛ تأکید بر ایستادگی و عدم امتیاز به آمریکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات شبانه مردم شهرستان ورامین در شب دویست و چهل و نهم، با حضور گسترده مردم و شعار‌های استکبارستیزانه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع حماسی، با تأکید بر لزوم ایستادگی در برابر زورگویی‌های ایالات متحده آمریکا، اعلام کردند که هرگونه عقب‌نشینی و امتیاز دادن به دشمن، نه تنها منجر به توقف جنگ یا آرامش نخواهد شد، بلکه باعث می‌شود آمریکا در خباثت و زیاده‌خواهی‌های خود جری‌تر شود.

مردم ورامین در این شب تجمعات، بار دیگر بر محوریت دفاع از منافع ملی و حمایت از سیاست‌های مقاومتی ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی تأکید کردند.