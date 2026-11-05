رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: ما به اینکه حزب دیگری در آمریکا روی کار آمده است، امید جدیدی نداریم، اما از اینکه تنگه هرمز، رزمندگان ایرانی و ملت میدان‌دار ایران، تعیین‌کننده سرنگونی یک حزب و ذلت رئیس جمهور آن کشور هستند، خوشحالیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع ایران هر چه قوی‌تر در پیام رهبر معظم انقلاب، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

مقدمه: به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم‌ها و آقایان، بینندگان محترم رسانه ملی، شبکه خبر، برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری؛ سلام بر شما خوش آمدید به برنامه امشب. روز مبارزه با استکبار جهانی یادآور نقطه عطف تاریخی در مسیر ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌گری است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به این مناسبت با مروری بر بیش از هفت دهه خصومت آمریکا علیه ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد و غارت منابع ملی تا حمایت از تجزیه‌طلبان و منافقین، تحریم‌های ظالمانه، ترور سردار سلیمانی و جنگ‌های تحمیلی، تصویر روشن از ماهیت دشمنی استکبار و ناکامی محاسبات آن‌ها را ارائه کردند.

در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب به مهم‌ترین محور‌های پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی خواهیم پرداخت و البته مروری خواهیم کرد بر آنچه در صحنه تحولات میدان و کشور می‌گذرد. مهمان ویژه برنامه‌ امشب، حضرت حجت‌الاسلام المسلمین جناب آقای مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها هستند. آقای رستمی به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.

رستمی: خدمت شما و همه بینندگان عزیزمان عرض سلام و ادب دارم.

سوال: سیزدهم آبان امسال متفاوت از سال گذشته و سال‌های پیش برگزار شد. سال گذشته ما یک جنگ را پشت سر گذاشته بودیم. جنگ تحمیلی دوازده روزه به گونه‌ای متفاوت برگزار شد، اما امسال از هر وجه و هر زاویه‌ای که نگاه کردیم، با توجه به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، متفاوت‌تر حتی نسبت به سال گذشته که یک جنگ را دیده بودیم، برگزار شد. اگر بخواهیم کلیات پیام رهبری را در قالب آنچه که امروز در شهر‌ها و بخش‌های مهم کشور دیدیم در صحنه راهپیمایی‌ یوم‌الله سیزدهم آبان، آن را چطور می‌بینید؟

رستمی: خوب، همون‌طور که اشاره فرمودید، ما امسال سیزدهم آبان متفاوتی داشتیم. دلیل آن هم این بود که ما از یک سو بر خلاف سال‌های گذشته این سیزده آبان در حال جنگ و مبارزه و ایستادگی ملت در یک جنگ رویارو و تمام‌عیار با آمریکا و اذناب آن در منطقه بودیم. در سال‌های گذشته اگر جنگ دوازده روزه را سال گذشته پشت سر گذاشته بودیم و به ظاهر به یک پایان جنگی و پایان عملیاتی از نظر آن‌ها و توافق رسیده بودیم، سال‌های قبل از او منازعه دائمی‌ ما با نظام سلطه در قالب ابزار‌های غیر مستقیمی بود که علیه ملت‌ ما به کار می‌گرفت.

یعنی از سال ۵۸ که سیزده آبان، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را داشتیم تا سال‌های بعد، رفتار‌هایی که آمریکایی‌ها برای زمین زدن ملت ایران و برگشتن به ایران برای ادامه استعمار و استثمار داشتند، در قالب نیرو‌های نیابتی‌ آن‌ها بود؛ یعنی تجهیز صدام برای حمله به کشورمان و تشویق و حمایت از او، تشویق گروه‌های تجزیه‌طلب و اشرار، در بخش‌های مختلف کشور تحریم‌های اقتصادی و درگیر کردن کشور با مسائل مختلف را داریم.

همه آنچه که در سال‌های گذشته روی داد، یک نوع تلاش آمریکا برای برگشتن به ایران و تسلط دوباره بر آن با استفاده از ابزار‌های نیابتی بود، اما سال گذشته و امسال، این جریان شیطانی مستقیم وارد میدان شد و تصمیم گرفت خودش با اشتباه محاسباتی که انجام داده بود، بیاید و به تصور خود، آن اهدافی را که اعلام کرده بود، تجزیه ایران، ساقط کردن نظام، تصاحب نفت ایران، از بین بردن قدرت نظامی و دفاعی و توان هسته‌ای و علمی ایران، این‌ها را اعلام کرده بودند، با این هدف این‌بار وارد جنگ شد و مردم، ۲۴۸ شب است از روز آغاز جنگ چهل روزه تا امروز ایستاده‌ و نشان داده‌اند که این ایستادگی ادامه دارد.

سوال: در یک بخش از پیام، حضرت‌ آقا به همین موضوع اشاره می‌کنند که تکلیف ملت ایران با آمریکای جنایتکار، امسال روشن‌تر و شفاف‌تر نسبت به سال‌های گذشته است؛ به علت همین دشمنی‌های آشکار بود که ما در جنگ چهل روزه به وضوح در برابر هر وجهی از ایران قوی دیدیم؟

رستمی: مردم‌ و به‌خصوص جوانان و اندیشمندان ما به این نکته توجه دارند و بیشتر باید به آن توجه کنند که در این چند سال اخیر، غربی‌ها یک چهره و موقعیت مطالبه‌گر از دنیا داشتند، در زمینه ارزش‌های انسانی یعنی حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق اقلیت‌ها، حقوق حیوانات، حقوق طبیعت یا در مسائل اخلاقی به عنوان مکتب انسان‌گرایی، موضوع توجه به کرامت انسان، جزو نقاطی بود که غرب با این ابزار‌ها و شعار‌ها و تابلو‌ها از دنیا مطالبه‌گری می‌کرد.

همین الان هم آمریکا هر سال اعلامیه بررسی وضع حقوق بشر در کشور‌ها را می‌دهد و اعلام می‌کند که از نظر من، فلان کشور وضع حقوق بشر آن بهتر شده یا وضع بدتر شده است؛ یعنی یک موضع قدرت اخلاقی و سیطره فکری برای اینکه تعیین کند چه کسانی به آن نصاب‌های انسانی و ارزشمند رسیدند، در حوزه مباحث اخلاقی، حقوق، فلسفه حکمرانی و بحث‌هایی که مرتبط با آن اتوپیا و به سعادت رسیدن است. یعنی غرب، خود را مدینه فاضله معرفی کرده بود و به بشریت اعلام می‌کرد که به سمت من بیایید.

اینکه حضرت آقا فرمودند، روشن‌تر شده است. ما در این چند سال از قضایای غزه به‌خصوص آنچه که در فلسطین دیده‌ایم، جنایت غرب است و نه فقط جنایت اسرائیل؛ در همین روزها، ایتالیا، آلمان و انگلیس، صادر کننده سلاح به رژیم صهیونیستی هستند؛ یعنی شریک قتل آن کودکان و زنان و آوارگان چادرنشینی که منزل نحیف آنان هم تخریب شده است و الان در چادر‌ها زندگی می‌کنند، شریک این جنایت‌ها همین کشور‌های مدعی اروپایی هستند.

سوال: الان تاوان شراکت‌ خود در این جنگ‌ها و نسل‌کشی‌ها را می‌دهند؟

رستمی: در جنگ چهل روزه، این‌ها مستقیم آمدند، یعنی آنچه که برای جوان ایرانی طراحی کرده بودند که ما آن کشوری هستیم که سعادت را برای شما می‌خواهیم، ما دنبال خیر شما هستیم. اگر دختر بی‌گناهی در ایران کشته شود، ما تاب نخواهیم آورد، دنیا را به هم می‌ریزیم. همین‌ها چهل هزار زن، چهل و پنج هزار زن و کودک را در غزه کشتند، در میناب ما ۱۵۷ دانش‌آموز را به شهادت رساندند، ۳۰ معلم خانم را به شهادت رساندند. در همین جنگ بیش از ۳۰۰ دانش آموز شهید ما داشتیم. همین‌هایی که مدعی هستند. بیشترشان دختربچه‌ها بودند و دیگر بخش‌هایی که در جامعه داریم و می‌بینیم.

یعنی غرب و آمریکا از چهره زشت و کریه خود، لحظه‌هایی در این جنگ، پرده را کنار زدند. یکی از متفکران غربی می‌گفت که یکی از خسارت‌های ما در این جنگ، این بود که اعتماد جوانان ایرانی را از دست دادیم؛ یعنی نشان می‌دهد که این‌ها چقدر کار کرده بودند تا خود را عنصر مطلوب و محیط سعادت برای انسان‌ها جلوه بدهند.

سوال: امروز با آقای دکتر آصفی، همین نکته شما را آقای دکتر رستمی صحبت می‌کردیم که غرب و آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشور‌های اروپایی بسیار سرمایه‌گذاری کردند تا نسل جوان ما را از بدنه انقلاب و ایران، جدا کنند و این صحنه‌های جنگ، چهره واقعی آمریکا و غرب و اروپا را کنار زد و جوان ایرانی همراه کشور شد؟

رستمی: راهپیمایی سیزده آبان که برای جوان‌ها و نوجوان هاست، یعنی مردم هم مشارکت داشتند، اما بدنه و مجریان و میدان داری با جوان‌ها و نوجوان‌ها بود امروز دیدیم به نظرم با شکوه‌ترین راه‌پیمایی سیزده آبان حداقل تا دوره‌هایی که من خاطرم می‌آید در گذشته به دلیل اینکه مردم اون روز مرگ بر آمریکا را در وسط جنگ با آمریکای جنایت‌کار در حقیقت جشن گرفتند و آن چه که رخ داده که شما به درستی اشاره کردید که در خیابان‌های اروپا دارد نشان می‌دهد این ملت چه وزنی داشت این ۴۷ سال تحریم در حد داروی دارو‌های پروانه‌ای و بیماران پروانه‌ای، در حد رادیودارو برای بیماران سرطانی این‌ها تحریم کردند.

برای کرونا ما را تحریم کرده بودند، حتی پول واکسن‌های کرونا ایران پرداخته بود ولی اجازه واردات واکسن هارا به ما ندادند تا خدا علو درجه بدهد به شهید رئیسی با آن نیت خالص و پیگیری‌هایی که داشت این مشکل را توانست از مسیر‌های متفاوتی حل کند.

این چهره‌ها و این گروه‌هایی این تحریم علیه ملت ما داشتند، الان اعلام کردند که این وزیرخزانه داری رسوا که صلاح نیست درباره شخصیتش این برنامه و این مخاطبین شریف صحبت شود، این وزیر خزانه داری اعلام می‌کند دو هفته ایران اقتصاد ایران فروخواهد پاشید.

سوال: چند دو هفته از این تاریخ گذشته؟

رستمی: آقای شهید ما گفتند که این ادعا‌هایی که این‌ها می‌کنند که جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده، ریاست جمهوری‌های قبل از زمان کارتر این‌ها را گفتند، این‌ها در قبر‌ها خوراک مار و مور و مار و عقرب شدند و جمهوری اسلامی تناور مسیر خودش را ادامه می‌دهد.

سوال: نتایج امروز آمریکا که امروز است که مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین؟

رستمی: با این جنگ که یک روزنامه نگار آمریکایی نوشته بود رژیم چنج انجام شد ولی در واشنگتن که نظام جمهوری اسلامی می‌خواستند ساقط کنند، آن چه که اتفاق افتاد در طول ادوار انتخابات آمریکا ازاین جهت بی نظیر است، رئیس جمهور مستقر هردو مجلس را در انتخابات در حالی که دو سال اول ریاست جمهوری از دست داده.

امروز پیام ونس خیلی دیدنی است، یک نکته اول عرایضم درمورد این موضوع عرض کنم، یک عده‌ای همیشه ذوق زده غرب که فکر می‌کنند بدون غرب نمی‌شود حرکت کرد، دنبال این هستند که از هر اتفاقی در غرب نشانه مثبتی برای ارتباط پیدا کنند، امام عزیز و رهبری رشید انقلاب در پیام امروزشان فرمودند که کسانی که به فکر ذره‌ای امتیاز دادن باشند، کسانی هستند که متوجه نیستند که چه کار خسارت باری انجام می‌دهند.

به دنبال این که ترامپ می‌گویند تاجرست و معامله گرست، با او معامله کنیم، مسئله حل می‌کنیم، حتی یکی از این آقایون می‌گفت دو میلیارد دلار به ترامپ بدهیم مسئله حل می‌شود، اگر دموکرات‌ها بیایند و می‌گویند ترامپ جنگ طلب بود و این‌ها صلح طلب هستند و این‌ها اهل دموکراسی هستند و این‌ها نرم هستند و با این‌ها می‌شود به توافق رسید، ما تجربه کارتر که حمله طبس در زمان کارتر اتفاق افتاد و برجام و امتیازات سنگینی که به غربی‌ها دادیم در زمان اوباما و امضا کردیم و از زمان اوباما و ماه اول تحریم‌ها برخلاف مفاد برجام شروع شد که دکتر سیف رئیس بانک مرکزی همان موقع مصاحبه کرد و گفت تقریبا هیچ دستاوردی از برجام بوده به غربی‌ها گفت، یعنی موضوعی که تفاوتی نمی‌کند بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان.

سوال: ضرب المثل ایرانی‌ها می‌گوید سگ زرد، برادر شغال است؟

رستمی: تاریخ آمریکا تاریخ وحشی گری است، زمان اوباما آن چه در کشور‌های عربی، لیبی، سوریه، عراق و افغانستان و جا‌های دیگر اتفاق افتاد و تحریم‌هایی که علیه ملت ایران بود، از این سمت این نکته پیروزی ملت ایران است، ما از این که حزب دیگری روی کار آمده، امید جدیدی نداریم، ولی از این که تنگه هرمز، رزمندگان ایران، ملت میداندار ایران تعیین کننده این هستند کدام حزب در آمریکا سرنگون شود، کدام رئیس جمهور به ذلت بنشیند خوشحال هستیم، صندوق‌های رای آمریکا وابسته شده به اراده ملت ایران، کی تحریم کنیم، امام شهیدمان فرمود همان طور که شما تحریم کردید، یک روزی می‌رسد ملت ایران شما را تحریم خواهد کرد.

امروز مقداری سختی در تنگه هرمز نشان داد که خیابان‌های سوئیس که قبله آمال بعضی هاست، خیابان‌های سوئیس شاهد اعتراضات، صندوق‌های رای آمریکا متاثر از اراده ملت ایران.

سوال: نکته‌ای که اشاره کردید پیام رهبر معظم انقلاب تاکید براین داشت تنگه هرمز و خلیج فارس صحنه بطلان افسانه شکست ناپذیری آمریکا شده.

سراغ از پیام رهبری که اشاره می‌کنند هفت دهه خصومت آمریکا به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ اشاره می‌کنند، این خودش یک نکته‌ای است در پاسخ به آن‌هایی که در مورد دشمنی آمریکا این روز‌ها مواردی را عنوان می‌کنند؟

رستمی: عده‌ای در آمریکا و بعضی از آدم‌های کم مطالعه حتی درایران می‌گویند آغاز چالش ما با آمریکا از تسخیر لانه جاسوسی یا سفارت آمریکا در روز ۱۳ آبان ۵۸ بود.

یعنی اگر دانشجو‌های فهیم انقلابی ما نمی‌رفتند سراغ سفارت آمریکا، دشمنی ما با آمریکا نداشتیم.

یک آمریکایی حرف قشنگی می‌زند، درایران امکان کودتا وجود ندارد، چون ما سفارت خانه نداریم، اگر شما سفارتخانه داشتید، امکان داشت کودتایی در آن جا اتفاق بیافتد، رهبر معظم انقلاب و رهبر شهیدمان دردیدار در آخرین ۱۳ آبان با دانش آموزان به این اشاره کردند، دشمنی به آن جایی برمی گردد شاه محمدرضا پهلوی علیه ملت مردمی کودتا کرد، کودتا شکست خورد، شاه فرار کرد به ایتالیا از رامسر، یعنی شاه کشور علیه مردمش کودتا کرد، کودتا موفق نیست، شاه فرار می‌کند، کودتای دوم ۲۸ مرداد که آمریکایی است اتفاق می‌افتد.

شاه را برمی گردانند، ۲۵ سال غارت منابع ایران را به شکل متفاوت و عمیقی شروع می‌کند، دراین ۲۵ سال ساواک را ایجاد می‌کند، آموزش می‌دهد، شکنجه مردم، کاپیتولاسیون تحقیرکننده ملت ایران را تصویب می‌کنند که در ۱۳ آبان ۴۳ فقط به اعتراض این که چرا شرافت ایران را زیر پا گذاشتید، به آمریکایی‌ها این حق دادید که حتی شاه ملت شما را بکشد ولی قابل محاکمه نباشد.

به دلیل این جمله امام را ۱۳ آبان تبعید می‌کنند ۱۴ سال امام از سال ۴۳ تا سال ۵۷ در تبعید به سر می‌برد به خاطر یک اعتراض البته رهبری نهضت جهانی بیداری داشتند ولی نقطه آغازش اعتراض به این است که به آمریکایی‌ها بیجا حق کاپیتولاسیون می‌دهید، این ادامه پیدا می‌کند غارت گری آمریکا و تمام نمی‌شود، آن چه از بیسوادی و عدم پیشرفت کشور در دوره‌های پهلوی‌ها داریم، اخیرا یکی ازاین خواننده‌های لس آنجلسی که متولد ۴۰ و چند است که اشاره می‌کند من هفت ساله بودم در مجیدیه تهران آب نبود، ما از آب جوی لباس‌های مان می‌شستیم و استحمام در حوضی می‌پریدیم، مجیدیه تهران آب آشامیدنی لوله کشی نداشته، سال ۵۷ یعنی حدود ۵۰ سال است پهلوی در ایران حکومت می‌کنند و شش سال مانده به سقوط پهلوی ها، تهران آب لوله کشی ندارد در بسیاری مناطق، به فاصله اندکی به برکت انقلاب جهاد سازندگی محرومیت زدایی صورت می‌گیرد، عراق همین جوری است، عراق چند برابر ما نفت صادر می‌کند، یک دوم ما جمعیت دارد، خیابان‌ها و برق عراق و وضعیت خدمات در عراق، چرا، آیا عراقی‌ها ثروت ندارند، چرا ثروت دارند، اما کشوری که آمریکا تعیین می‌کند که چی داشته باشد و با کی قرارداد ببندد و چه توسعه‌ای پیدا کند و کدام نیروگاه برای شما ساخته شود وضعش همین است که است.

لیبی را دیدیم و سوریه بعد از این تروریست‌های کراوات زده دیدیم، آمریکا این جوری است و این غارت گری از سال ۳۲ که آمریکایی‌ها کودتا کردند و حاکم ایران شدند تا ۵۷ که بیرون شدند ادامه داشت.

بعد از سال ۵۷ دنبال کودتا بودند، خاطرات ژنرال هایزر که ژنرال آمریکایی مقیم ایران است برای کودتا علیه انقلاب، در پایان عمر سیاسی پهلوی‌ها منتشر شده دوستان می‌توانند ببینند، بعد از آن دو سه تا نکته جالب درباره مواجه انقلاب اسلامی و امام با آمریکایی‌ها اتفاقا بگویم مواجه ایران قبل ازاین که آمریکایی‌ها جنایات شان شروع کنند، دوستانه بوده، امام قبل از انقلاب می‌فرماید در مورد رابطه با آمریکا براساس موازین بین المللی باشد یا از موضع برابر باشد مانعی ندارد.

در اول پیروزی انقلاب مجموعه‌ای از نظامی‌ها، افسران و درجه داران آمریکایی گیر مردم می‌افتند، انقلابیون این‌ها را اسیر می‌کنند، امام دستور می‌دهد این‌ها را آزاد کنید برگردانید به محل امن شان، سفارت آمریکا سال ۵۷ توسط یکی از گروه‌های چپ مسلح تسخیر می‌شود، امام دستور می‌دهد به شهید لاجوردی می‌روند گروه‌های مسلح از سفارت بیرون می‌کنند، سفارت آمریکا تحویل کاردار و دیپلمات‌های آمریکایی می‌دهند، موضع امام موضعی بود که از سوی آمریکا خباثتی اتفاق نمی‌افتد بنا بود مثل بقیه کشور به تعبیر خودمان اگر آدم بود اتفاق بیافتد.

آمریکا از همان پیروزی انقلاب تحریم‌ها شروع می‌کند، قبل از تسخیر لانه جاسوسی اولین تحریم‌ها علیه ملت ایران قبل از تسخیر لانه جاسوسی اتفاق می‌افتد.

نکته دوم شاه را پناه می‌دهد، شاه شکنجه گری که براساس اسناد بین المللی در مورد دزدی‌های بین المللی بزرگ‌ترین غارت و خروج ثروت توسط خاندان پهلوی‌ها، افراد و توسط خاندان پهلوی هنگام فرار از ایران اتفاق افتاده، ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه کشور بردند، مردم گفتند این‌ها رابرگردانید و مال مان برگردانید و این فرد جنایتکار بیاد محاکمه شود، آمریکایی‌ها به او پناه دادند.

دانشجویان در اعتراض به این که آمریکایی‌ها به قاتل جنایتکار آدم کش پناه دادند لانه جاسوسی تسخیر کردند و در اسناد لانه جاسوسی معلوم می‌شود که آمریکایی‌ها چه طراحی‌های وحشتناکی در ایران در حال طراحی هستند، در پول دادن به افرادی در بدنه دولت که آن‌ها بخرند به عنوان جاسوسی، تا فعال کردن جریان تجزیه طلب در گنبد کاووس، در کردستان، تا سازمان دهی گروه‌های مختلف برای کودتا، برنامه ریزی برای تجزیه کشور، تمام این‌ها قبل از این که انقلاب با آمریکا مواجه‌ای داشته باشد در سفارت آمریکا در حال طراحی بود، خباثت‌های آمریکایی‌ها در دوره‌های مختلف تا قبل از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در شهادت عزیزمان، در شهادت حاج قاسم برکدام میزان و قاعده بین المللی یک ژنرال و فرمانده رسمی که از نظر عمومی می‌گوییم این بود که داعش از بین برد، که شما مدعی بودید تروریست هستند، فاتح قلب مقر‌های داعش و از بین برنده حکومت داعش که میهمان رسمی عراق است، می‌کشند و می‌آیند مصاحبه می‌کنند و می‌گویند ما کشتیم، فقط به خاطر او تمام آن چه که برسر ترامپ باید بیاد حقش است، این‌ها صفحاتی از جنایت‌های آمریکاست فقط علیه ملت ایران که ادامه پیدا می‌کند تا این که وسط مذاکره می‌آیند بمباران می‌کنند، وسط مذاکره می‌آیند به شهادت می‌رسانند.

نقدی امروز دیدم شاید طنزآلود باشد ولی واقعیت‌هایی است که خبر مذاکره وزیر خارجه که امیدواریم اوضاع خوب پیش می‌رود از رسانه‌ها حذف نشده بود، این قدر فضای مذاکره و ارتباط و حل مسائل بود، وزیر خارجه عمان می‌آید اظهار خوشبختی می‌کند، دراین شرایط آمریکایی‌ها جنگ را آغاز می‌کنند و به این نقطه که صخره سخت ملت ایران مواجه می‌شوند و صحنه‌هایی که امروز می‌بینید.

سوال: آخرین پیام رهبر شهید انقلاب درباره روز دانشجو ومبارزه با استکبار جهانی و اهمیت این موضوعات اشاره کردید، جنس پیام رهبر معظم انقلاب به درستی نشان می‌دهد همان مسیر با قدرت، تدبیر و فرزانگی توسط رهبری ادامه پیدا می‌کند، ضمن این که از این مسیر برای ما بگویید و از امتداد و آینده این مسیر برای ما بگویید نکاتی که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز دیدید بازخوانی برخی از وقایع و نمونه‌هایی ازخصومت آمریکایی نه دربازه زمانی اخیر از زمانی که خصومت آمریکایی هر روز و هرلحظه بیشتر می‌شود و بپردازیم به این که آن چه که راجع به آن صحبت می‌کنیم و شما در مقاطع از تاریخ به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد، چقدر بازخوانی و اهمیت بازخوانی آن برای کجاست و چگونه است؟

رستمی: یکی از طراحی‌هایی که جریان شیطانی به خصوص نظام شیطانی امروز مستقر در آمریکا دارد، موضوع روایت و تصویری است که در ذهن مخاطب از خودش ایجاد می‌کند، منطبق با منافع خودش است.

اگر دوره‌های استعمار بررسی کنیم، یک دوره استعمار کهنه داشتیم، در استعمار کهنه سربازان انگلیسی بلند می‌شدند با میسیونر‌های مذهبی می‌رفتند قلب آفریقا کشور‌هایی رافتح می‌کردند، مردان و زنان شان را به اسارت می‌بردند به عنوان برده‌های خودشان انسان خرید و فروش می‌کردند برای این که نظام و اقتصادشان حرکت کند، یک موبور انگلیسی سال‌ها در هندوستان حکومت می‌کرد و هندی‌ها برده او محسوب می‌شد، این استعمار کهنه بود، در مرحله بعدی ملت‌ها بیداری شان شروع شده و مقاومت شان بیشتر می‌شود رفتند سراغ استعمار نو، در استعمار نو یک فرد وابسته و مطیع خودشان رسمی، گاهی وقت‌ها جاسوس، گاهی وقت اجیر و گاهی وقت‌ها حقیر انتخاب و به حکومت می‌گماشتند، منافع این کشور تامین می‌شدولی به ظاهر یک بومی آن کشور حاکم بود.

شما می‌بینید سابقه رضا پهلوی، که پهلوی بعدا فامیلش شد، رضا میرپنج، یک افسر دارای سابقه نگهبان اصطبل سفارتخانه بلژیک است، شاه ما سابقه نظامیش از نگهبانی اصطبل یکی از سفارتخانه‌های خارجی شروع می‌شد، کم کم این را کشف می‌کنند، می‌بینند یک آدم تندی است، هیکل خوبی دارد، در حقیقت خشونت کافی دارد و کاملا می‌شود مدیریتش کرد.

آیروند ساید آن را می‌گوید که کشف کردم، می‌آورد کم کم فرماندهی به او می‌دهد بعد در کودتای سوم اسفند وارد تهران می‌کنند، بعد می‌کنند وزیرجنگ، قدرت به او می‌دهند، به مرور احمدشاه از ایران بیرون می‌برند، زمینه را برای سلطه او فراهم می‌کنند، می‌شود شاه ایران، ولی شاهی که خودش می‌داند و انگلیسی‌ها می‌دانند که او را آوردند.

به این دلیل ۱۳۲۰ شهریور موقعی که انگلیسی‌ها خوش شان نمی‌آید از این، به او می‌گویند جمع کن به او، مهلت به او نمی‌دهند، دختر رضا پهلوی خواهر شاه در خاطرات می‌آورد که می‌گوید پدرم مریض بود، اجازه ندادند بستری شود، خوب شودبعد حرکتش دهند، با بدن بیمار او را برداشتند بردند، سوار کشتی باری کردند، اجازه ندادند در هندوستان وارد بمبئی شود، این بنده خدا روی کشتی نگه داشتند خانواده شاه رفت، در این شرایط استعمار نو رضاخانی را رضا شاه کردند، در استعمار فرانو، می‌روند سراغ پیدا کردن افراد از نظر فکری وابسته و یا وابسته کردن افراد به خودشان، دراین صورت افراد براساس منافع آن‌ها اقدام می‌کنند، بدون این که اجیر باشند و بدون این که وامدار باشند، نظام فکری او را مدیریت کردن، غربی‌ها دنبال این بودند به خصوص در مورد ملت‌ها و جوان‌ها با رسانه و افراد خودشان، این که امام عزیزمان و رهبر عزیز شهیدمان یادآوری می‌کردند که شما بشناسید و بخوانید، فرمودند که این‌ها جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند اگر حواس مان نباشد.

سوال: اگر ما تعریف نکنیم، آن‌ها تعریف می‌کنند به غلط تعریف می‌کنند؟

رستمی: این فرد از مدافع خودش چقدر افرادی داشتند که بعد از شهادت فرماندهان شهید متوجه شدند که چه گوهر‌هایی داشتند، بعد از شهادت امام شهید اظهار می‌کردند که ما کوتاهی ظلم کردیم که نشناختیم که امام شهیدمان، چرا این پشیمانی بعد از شهادت اتفاق می‌افتد، چون قبل روایتی که این‌ها دادند، روایت غلطی است، خطاب به جوان‌ها روایت در تاریخ و مطالعه درتاریخ و تسلط بر تاریخ را من یادآوری می‌کنم.

سوال: یک بخشی از پیام رهبری راجع به آن صحبت کنیم آن جایی که می‌گویند اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جا به جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصور می‌کنند، ما گریزی زدیم و شما اشاره‌ای کردید، یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند سخت دراشتباه هستند، این تصور باطل ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیمی است که ملت مسلمان ایران در سایه توکل، استقامت و مجاهدت به دست آورده است؟

رستمی: یک میدان روشنی را مردم الان می‌بینند، یعنی مردم می‌بینند یک فرمانده مظلوم جنوب، در روزی که فرمانده کل قوا به شهادت می‌رسد، فرماندهان نظامی همه به شهادت می‌رسند در تهران، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزیر دفاع، در همان جلسه به شهادت می‌رسند، لایه تصمیم گیری در آن لحظه قطع شده، شورای رهبری هنوز تشکیل جلسه نداده، یک تنگسیری پیدا می‌شود در تنگه هرمز اعلام می‌کند که از این لحظه تنگه هرمز بسته است، مردم می‌بینند، یک تنگسیری و جانشینان او مثل عظمایی‌ها و صد‌ها عزیز و هزاران جوانی که من توفیق داشتم رفتم دست بوسی این‌ها در جنوب، چهره‌هایی می‌بیند با اخلاص بدون چشمداشت در محدودترین شرایط چه عظمت روحی بالایی دارند این‌ها تصمیم می‌گیرند اثر کار این‌ها توی صندوق‌های رای آمریکایی‌ها دیده می‌شود توی اروپا دیده می‌شود، صدراعظم آلمان که من به نظرم این باید مطالعه بشود این صدر اعظمی که زمان جنگ دوازده روزه اوایلش اومد گفت اسرائیلی‌ها کار خوبی دارند انجام می‌دهند هرچند کارشان کثیفه ترور فرماندهان عزیز ما و دانشمندان ما را گفت کار کثیف خوب اسرائیلی‌ها این صدراعظم موبور اودکلون زده آلمان الان می‌آید اعلام می‌کند که جنگ اصلا به نفع نیست اشتباه کردند با ایران جنگیدند اینها به این غلط کردن‌هایی که افتادند ناشی از چی هست مقاومت ملت است دویست و چهل و هفت شب میدان داری تمام مردمه، همراهی تمام ملت است نه فقط یک گروه تمام مردمی که سختی‌های شرایط جنگ را دارند متحمل می‌شوند باز هم رزمندگانشان را تایید می‌کنند الان نظرسنجی‌ها می‌گویند بالای هفتاد درصد مردم می‌گویند ما باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم یعنی مردم دارند مطالبه به بازدارندگی‌های قوی‌تر را دارند می‌کنند یک طیف هم نیست تمام جریان‌های عمومی کشور استان‌ها، طوایف، زبان‌ها این گلستان رنگارنگ ایران پای ایران قوی ایستاده توی شرایطی که مقاومت نتیجه داده و ما دیدیم کسانی که تسلیم شدند به کجا رسیدند امتیاز دادن کشور‌هایی که به خاک سیاه نشستند ونزوئلا آمریکا رفت داخلش بدون هزینه، جنگ هم نکردند که آمریکایی‌ها هزینه‌ای داده باشند اعلام شد چند وقت پیش، از مجموع فروش نفتش که ده‌ها میلیارد دلار بود من الان عدد دقیق را ممکنه فراموش کرده باشم درست بگویم ده‌ها میلیارد دلار نفت فروخته شده از ونزوئلا در حالی که زلزله ویرانگر چند ده هزار تلفاتی دارد که هنوز بعضی از پیکر‌های زلزله زده‌های فوت شده زیر آوارهاست توی ونزوئلا توی این شرایط پانصد میلیون دلار بهشون صدقه دادند از نفت خودشان و ده‌ها میلیارد دلار را بردند الان ترامپ توی گفت‌و‌گو‌های انتخاباتیش می‌گفت ونزوئلا را من گرفتم صد‌ها میلیارد دلار نفت را من گرفتم این رفتار آمریکاست حالا توی این شرایط ملت ایران رزمندگانشان، رهبریشان مسئولینشان ایستادند، مقاومت کردند و نتیجه گرفتند آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کردند عرض کردم یادم رفت بگویم امروز ونس یک پیام داده گفته من مطالعه کردم با آمار‌های دقیق رای دهندگان به ترامپ چرا این دفعه به ما رای ندادند چهار دلیل اشاره می‌کند می‌آید و می‌گوید دلیل اول جنگ با ایران، دلیل دوم فشار اقتصادی که به مردم وارد شد که این هم نتیجه جنگه، دلیل سوم موضوع کنار گذاشتن شعار اول آمریکا و عجیبه دلیل چهارم رابطه‌ای که ما با اسرائیل داریم یعنی معاون رئیس جمهور آمریکا می‌آید اشاره می‌کند میگوید رابطه ما با اسرائیل باعث شده مردم از ما متنفر بشوند این خیلی حرفه توی آمریکا آمریکایی که به وجود آورنده، حمایت‌کننده خوب توی این شرایط مقاومت چه نتایج عظیمی داده و ما بیایم تو این شرایط بیاییم بگویم افرادی بیایند بگویند حالا امتیاز بدهیم دموکرات‌ها اومدند امتیاز بدهیم من عرض کردم تاریخ جنایات دموکرات‌ها را در ایران اگر ببینیم روی جمهوری‌خواه‌ها را سیاه می‌کند و تاریخ جمهوری‌خواه روی دموکرات‌ها را بگوییم سفید می‌کنه اینقدر هر دو جنایت‌کارتر از همدیگر هستند و هیچ کدام قابل اعتماد نیستند وقتی ما از مقاومت نتیجه می‌گیریم اگر هر کس حرف از امتیازدهی می‌زند یا آدم بی مطالعه‌ای است یا ایراد در جای دیگه‌ای باید باشد.

سوال: ایران مستقل‌تر، ایران قوی‌تر؟

رستمی: خیلی زیباست شعار امام شهیدمان، ایران قوی بود باید قوی بود ولی شعار مورد تاکید رهبری عزیزمان و امام رشیدمان اینه که ایران قوی‌تر ایران هرچه قوی‌تر یک نکته‌ای هم من دعوت می‌کنم عزیزان این متفکران و بخصوص عزیزان حوزوی مورد مطالعه قرار بدهند و بحث کنند آقا فرمودند الان ما در تنگه هرمز جنگ ابتدایی هم داریم این بحث خیلی عظیم و ویژه‌ایه ما تا حالا جهاد دفاعی داشتیم جهاد ابتدایی برای آزاد شدن مستضعفان الان توی تنگه هرمز از طرف رزمندگان ما و ملت ما در جمهوری اسلامی و ایران عزیزمان در حال رقم خوردن است و نکته آخر کلیدواژه هم عهدی است آقامون دوباره یک پیامی به دانشجو‌ها دادند هم‌عهدی را اشاره کردند در پیام امروزمان که روز دانش‌آموز و دانشجو بود و برای همه ملت ما بود مجدداً اشاره کردند ما هم عهد هستیم.