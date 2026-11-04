پخش زنده
امروز: -
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: دهکبندیها در کشور دقیق نیست ودولت باید شاخصهای درآمدی را ملاک پرداخت کالابرگ هموطنان قرار دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اعلام انتشار فرم خود اظهاری برای افزایش مبلغ کالابرگ و سپس نیاز به اصلاح مشمولشدگان طرح کالابرگ یک میلیون تومانی و یک میلیون و پانصد هزار تومانی، مجلس به دنبال راه حل جدید و ساز و کار مناسب برای پرداخت کالابرگهای الکترونیکی است تا بتواند حمایت مناسبتر و بهتری از قشرهای کمدرآمد جامعه داشته باشد.
گزارش از سید محمد تقیزاده