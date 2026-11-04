وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مردم هرمزگان و میناب در خط مقدم دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس ستاد ملی میناب در همایش «روایت ستاره ها، بازنمایی میناب قهرمان» در بندرعباس گفت: ۲۲ دستگاه اجرایی در دولت برای پیگیری مطالبات و خدمت به مردم هرمزگان و رساندن صدای خانواده‌های میناب به گوش جهانیان بسیج شده‌اند.

سید رضا صالحی امیری افزود: وظیفه خود می‌دانیم که با تمام وجود به این مردم خدمت کنیم هرچند که نمیتوانیم پاسخگویی یک قطره خون شهدای میناب باشیم.

وی گفت: در پرونده‌های حقوقی که از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط در حال تشکیل است، فاجعه میناب را به‌عنوان «جنایت سوم» پس از هیروشیما و ویتنام مطرح می‌کنیم و حاکمان بی‌خرد و کودک‌کش کاخ سفید باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شوند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اینکه مردم هرمزگان و میناب در خط مقدم دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند، افزود: همان‌طور که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس از خاک ایران حراست کردند، امروز نیز مردم هرمزگان در مقابل دشمن ایستادند تا ایران راست‌قامت و پرچم کشور برافراشته بماند؛ بنابراین ۹۰ میلیون ایرانی قدردان این ایستادگی و مقاومت هستند.

صالحی امیری افزود: خون پاک این شهدا موجب نزدیکی دل‌های ملت ایران و انسجام و تنفر عمیق نسبت به جنایات آمریکا شد و امروز وجدان جهانی نیز در برابر این فاجعه به حرکت درآمده است تا حاکمان کاخ سفید در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شوند.

وی از صداوسیما برای پرداخت همه جانبه به موضوع شهدای میناب و جنابت حمله به مدرسه شجره طیبه قدردانی کرد.

در همایش «روایت ستاره ها، بازنمایی میناب قهرمان» شماری از هنرمندان و فرهیختگان ملی و استانی به بیان روایت های خود از شهدای میناب پرداختند و بر لزوم ارائه روایت های مردمی برای نشان دادن عمق این جنایت تاکید شد.

در این همایش همچنین از شماری از خانواده های شهدای میناب قدردانی شد.