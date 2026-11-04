به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آئین افتتاحیه سومین کنگره ملی شهدای مازندران با قرائت پیام سرلشگر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رونمایی از کتاب شناسنامه لشگر ۲۵ کربلا در شامگاه ۱۳ آبان و در اجتماع مردم مبعوث شده شهرستان ساری برگزار شد.

متن پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی که توسط سردار موحد فرمانده سپاه کربلا قرائت شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

​ «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا»

​دیار علویان و خطه سرافراز مازندران، در جغرافیای سیاسی، معنوی و حماسی ایران اسلامی، دژی استوار از ایمان، خاستگاه اصیل تشیع و قله‌ای رفیع از حماسه‌آفرینی و مجاهدت در راه حق است؛ سرزمینی که به تعبیر بلند و حکیمانه قائد شهید امت، اسلامِ آن از همان آغاز با محبت اهل‌بیت (ع) سرشته گشت و «مازندران مسلمان، از اوّل شیعه متولّد شد».

​آغاز به کار «سومین کنگره ملی ۱۴ هزار و پانصد شهید والامقام استان مازندران»، طلیعه فصلی نوین در بازخوانی شناسنامه پرافتخار مردمانی است که در تراز تاریخ اسلام و انقلاب، نقشی تمدن‌ساز ایفا کرده‌اند. عمق راهبردی ایمان و جهاد در این دیار به اندازه‌ای است که در طلیعه تکوین حکومت هزارساله علویان در یمن، شالوده آن به دست مازندرانی‌ها پی‌ریزی شد و جوانان غیور این سامان برای پایداری اسلام و تشیع به آن سرزمین شتافتند و مجاهدت کردند؛ بذری مبارک از غیرت علوی که قرن‌ها بعد، ثمره شکوهمند آن در قامت ایستادگی اسطوره‌ای یمن قهرمان در خط مقدم «محور مقاومت» تجلی یافته است.

​تاریخ پر افتخار دفاع مقدس، حماسه‌های ماندگار فرزندان این مرز و بوم در «لشکر ویژه و خط‌شکن ۲۵ کربلا» را هرگز از یاد نخواهد برد. اینجانب در سال‌های پرالتهاب دفاع مقدس، از نزدیک شاهد رشادت‌ها، بن‌بست‌شکنی‌ها و اخلاص بی‌نظیر فرماندهان و رزمندگان این لشکر در سخت‌ترین میادین نبرد، از فاو و شلمچه تا مهران و کرخه بوده‌ام؛ از این‌رو گواهی می‌دهم که توصیف درخشان امام عزیزمان در معرفی این یگان پرافتخار به‌عنوان لشکری «قوی، قدرتمند، خط‌شکن و خط‌نگهدار» و این کلام بلند که «درباره رزمندگان مازندران و لشکر مازندران، هر چه بگوییم، زیاد نیست»، ترجمان دقیق حقیقتی است که با خون پاک هزاران شهید امضا شده است. یگانی که از سنگر‌های دفاع مقدس تا میادین دفاع از حرم و حماسه‌آفرینی‌های جاودان در خان‌طومان، همواره پرچمدار غیرت و پیشتازی بوده است.

​راز این درخشش مستمر را باید در روحیه ایثارگری مردم مؤمن و بصیر این استان جست‌و‌جو کرد؛ مردمی که بنا بر کلام نورانی رهبر شهید انقلاب، ردپای استوارشان در تمامی فداکاری‌های انقلاب مشهود است و «از لحاظ فداکاری و هزینه‌پردازی همه‌جانبه برای انقلاب، شاخص و مجسّمند». مردم شریف مازندران در تمامی مقاطع حساس تاریخ معاصر به اثبات رسانده‌اند که برای صیانت از کیان اسلام، استقلال ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، آماده پرداخت هرگونه هزینه‌ای در بالاترین سطوح هستند.

​سلسله‌الذهب شهادت در این دیار، امتدادی شگفت‌انگیز از فقاهت، عقلانیت، شجاعت و میدان‌داری است؛ کاروانی نورانی که از پرچمدار بصیرت، شهید آیت الله شیخ فضل‌الله نوری آغاز می‌شود، با عقابان تیزپرواز آسمان ایران شهیدان احمد کشوری و علی‌اکبر شیرودی، سرداران بی‌ادعای میدان رزم همچون شهیدان حاج حسین بصیر و محمدحسن طوسی و شهدای سرافراز مدافع حرم اوج می‌گیرد و تا قافله‌سالار اخیر عزت، اندیشه، فضیلت و عقلانیت انقلابی، فخر مازندران و شهید والامقام امت، شهید دکتر علی لاریجانی امتداد می‌یابد.

​در شرایط خطیر کنونی که امنیت ملی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر مؤلفه سخت‌افزاری، بر سرمایه‌های معنوی، انسجام ملی و روحیه شهادت‌طلبی استوار است، برگزاری سومین کنگره ملی ۱۴۵۰۰ شهید مازندران اقدامی راهبردی در عرصه «جهاد تبیین» و صیانت از امنیت نرم کشور به شمار می‌رود؛ چراکه شهدا «یک گنج تمام‌نشدنی هستند» و استخراج این گنجینه معرفتی به همت ستاد برگزاری کنگره، مسئولان استانی و فرماندهان، پاسداران و بسیجیان دریادل سپاه کربلا، تضمین‌کننده تداوم اقتدار ایران اسلامی در برابر جبهه استکبار خواهد بود.

​اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام استان مازندران و ادای احترام به ساحت تمامی ایثارگران و جانبازان این خطه سرافراز، از درگاه خداوند متعال علوّ درجات را برای آن شهیدان سعید و صبر و اجر جزیل را برای خانواده‌های معظم آنان مسئلت دارم؛ امید است این رویداد بزرگ، در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تربیت نسل‌های آینده بر مدار ارزش‌های اسلامی و انقلابی، گامی مؤثر و ماندگار بردارد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته