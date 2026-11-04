معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: ۲۷ اصله درخت نارگیل در عملیات کاشت و واکاری در ساحل نارگیل کیش کاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا حاکمی، گفت: عملیات کاشت و واکاری با هدف حفظ و تقویت فضای سبز و بهبود منظر ساحلی در حال اجراست.

او با اشاره به شرایط نگهداری درختان نارگیل در کیش، بر ضرورت مراقبت بیشتر از این درختان تأکید کرد و گفت: درخت نارگیل با شرایط اقلیمی کیش سازگاری کامل ندارد و نگهداری از آن به مراقبت بیشتری نیازمند است و همراهی شهروندان و گردشگران در حفاظت از درختان اهمیت زیادی دارد.

حاکمی از ساکنان و گردشگران خواست از بستن طناب به تنه درختان نارگیل خودداری کنند و با پهن کردن زیرانداز در محدوده آبیاری، مانع رسیدن آب به درختان نشوند.

او بر ضرورت پرهیز از ریختن زباله و باقی‌مانده مواد غذایی در اطراف درختان تأکید کرد و افزود: حفظ فضای سبز کیش تنها به کاشت و واکاری محدود نمی‌شود و مراقبت همگانی از درختان و محیط زیست، نقش مهمی در ماندگاری و سلامت فضای سبز کیش دارد.