رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اهدای لوح تقدیر به وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌ها و خدمات وزیر و کارکنان این وزارتخانه در انجام مأموریت‌های محوله قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار غلامرضا جلالی در نشستی با حضور معاونان و مدیران وزارت صمت و جمعی از مسئولان این سازمان، با اهدای لوح تقدیر به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از عملکرد و تلاش‌های مجموعه این وزارتخانه قدردانی کرد.

در این لوح، از اهتمام وزیر صمت و کارکنان این وزارتخانه در انجام مسئولیت‌ها و مأموریت‌های محوله و تلاش مستمر آنان در وضع دشوار، قدردانی شده است.