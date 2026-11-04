به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مانا عبدی دانش‌آموز پایه نهم به دعوت معاونت خبر صداوسیمای مازندران در استودیوی تلویزیونی خبر حاضر شد و به‌صورت زنده و مستقیم گویندگی مجموعه خبری ساعت ۲۰ را بر عهده گرفت.

این اقدام در ادامه ابتکار معاونت خبر مازندران برای فراهم‌کردن فرصت حضور دانش‌آموزان در فرآیند تولید و پخش اخبار استان انجام شد؛ ابتکاری که نخستین بار مهرماه ۱۴۰۴ با حضور دانش‌آموز در استودیوی خبر و اجرای زنده مجموعه خبری آغاز شده بود.

در این مدت، استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای دانش‌آموزان با اقداماتی همچون راه‌اندازی بسته خبری زنگ مدرسه و پخش گزارش‌های خبری دانش‌آموزان با نام خودشان دنبال شده است؛ رویکردی که تلاش دارد دانش‌آموزان را از مخاطبان رسانه به مشارکت‌کنندگان فعال در تولید محتوای خبری تبدیل کند.

معاونت خبر صداوسیمای مازندران در ادامه این مسیر، آمادگی دارد تصاویر و گزارش‌های دانش‌آموزان از فعالیت‌ها، مراسم و برنامه‌های فرهنگی مدارس را پس از بررسی و تأیید، در بخش‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به نام خود آنان منتشر کند.

دانش‌آموزان می‌توانند تصاویر و گزارش‌های خود از محیط مدرسه را از طریق پیام‌رسان‌ها به شماره ۰۹۱۱۱۵۱۷۷۳۶ یا شناسه mazandaran_irib@ ارسال کنند تا پس از بررسی، به نام ارسال‌کننده منتشر شود.