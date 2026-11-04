به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا تابش در حاشیه بازدید از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره فیلم مقاومت یک نمای کلی از ایستادگی مردم ایران است.

تابش اضافه کرد: همیشه سینمای حماسی و مقاومت ایران بخش مهمی از بار روایت مقاومت را بر دوش داشته و از زمان شکل‌گیری جدی ادبیات مقاومت در دوره معاصر، این موضوع به سوژه آثار سینمایی، انیمیشن و دیگر گونه‌های هنری تبدیل شده است. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی جدی‌تر، زمینه تماشای آثار برگزیده این جشنواره برای نسل جوان، دانشجویان و مخاطبان در شهر‌های مختلف کشور فراهم شود.

دبیر چهل‌ و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر در ادامه با توجه به سابقه فعالیت خود در حوزه سینما، جشنواره فجر را نهادی ملی در سپهر سینمای ایران دانست و گفت: در طول سال‌های فعالیت در بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوانان ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همواره با جشنواره فجر ارتباط داشته‌ام و خودم نیز تجربه حضور در ۴۴ دوره این رویداد را دارم.

تابش با یادآوری شرایط سینمای ایران در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در دهه ۶۰ با وجود دوران جنگی کشور، استودیو‌ها فعالیت می‌کردند، فیلم‌سازان آثار خود را تولید می‌کردند و مردم در صف سینما‌ها منتظر تماشای فیلم‌های جشنواره فجر بودند. این جشنواره با وجود فراز و فرود‌های مختلف جامعه، مسیر خود را به‌عنوان یک نهاد ملی ادامه داده است.

دبیر چهل‌ و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر با اشاره به شرایط کشور در آستانه این جشنواره، «انسجام» را یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز جامعه دانست و تصریح کرد: بخشی از این انسجام را رسانه‌ها، هنرمندان، نویسندگان و جامعه فرهنگی و هنری می‌توانند بازتولید کنند. بخشی از جشنواره امسال نیز به نیازها، درد‌ها و آرزو‌های مردم اختصاص خواهد داشت.

تابش، همچنین از توجه به ظرفیت‌های استانی در دوره جدید جشنواره خبر داد و گفت: تهران همه ایران نیست و امیدوارم بتوانیم سهم استان‌های کشور را در جشنواره فیلم فجر تقویت کنیم و برنامه‌های متنوع‌تری در استان‌ها داشته باشیم.

دبیر چهل‌ و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر درباره احتمال حضور آثاری با موضوع جنگ و مقاومت در این دوره اظهار داشت: تازه دیروز این مسئولیت را پذیرفته‌ام و آخرین آمار دریافتی از سازمان سینمایی نشان می‌دهد که امیدواریم امسال شاهد حضور آثار متنوعی باشیم. بخشی از این آثار، چه از سوی فیلم‌سازان نسل جدید و چه سینماگران پیشکسوت، به مقاومت جانانه مردم ایران ارتباط خواهد داشت.

او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت روابط عمومی و رسانه‌ای جشنواره و انتقاد‌های مطرح‌شده در دوره گذشته، تأکید کرد: سبک مدیریتی من برقراری ارتباط خوب با رسانه‌ها است و امیدوارم بخش‌هایی که نیاز به جبران دارند، از جمله موضوع روابط عمومی و رسانه‌ای، در این دوره با همفکری فعالان رسانه بهتر دنبال شوند.

تابش در بخش دیگری از این نشست، درباره ضوابط حضور آثار در جشنواره و محدودیت مربوط به نمایش قبلی فیلم‌ها گفت: آیین‌نامه و فراخوان جشنواره در مرحله تطبیق و بازنگری قرار دارد و امیدوارم در چند روز آینده با انتشار متن فراخوان، پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده در این زمینه مشخص شود.