به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۵ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۵ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

رسول الله صلى الله علیه و آله فرمود: سیأتی على أمّتی زمان یکثر فیه الفقراء و یقلّ الفقهاء و یقبض العلم و یکثر الهرج ثمّ یأتی من بعد ذلک زمان یقرأ القرآن رجال من أمّتی لا یجاوز تراقیهم ثمّ یأتی من بعد ذلک زمان یجادل المشرک باللَّه المؤمن فی مثل ما یقول.

بر امت من زمانى بیاید که فقیران فراوان شوند و فقیهان کم شوند و علم بر گرفته شود و آشوب فزونى گیرد آنگاه از پس آن زمانى بیاید که مردانى از امت من قرآن خوانند که از گلویشان بالاتر نرود آنگاه از پس آن زمانى بیاید که مشرک بخدا با مؤمن مجادله کند و سخنانى نظیر او گوید. (نهج الفصاحه ص ۵۲۷، حدیث ۱۷۵۵)

احکام شرعی:

شرکت در جماعات اهل تسنن

سوال) در اکثر مأموریت‌هاى منطقه‌اى در مساجد اهل تسنن حضور پیدا مى‌کنیم. آیا مى‌توانیم نماز را با آنها به جماعت بخوانیم یا باید فرادا به‌جا آوریم؟ شرکت در مراسماتى مثل نماز میّت، مجلس ترحیم و مراسم‌هاى جشنى که از طرف اهل سنت برگزار مى‌شود چه حکمى دارد؟

جواب) شرکت در نماز جماعت آنها براى حفظ وحدت اسلامى جایز و صحیح است و اعاده لازم نیست. در هر صورت شرکت در نماز و مراسم آنها براى حفظ وحدت اسلامى اشکال ندارد آنچه مؤثر در فشرده شدن صفوف مسلمین شود، مطلوب و احیاناً لازم است. (استفتائات مقام معظم رهبری)