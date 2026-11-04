حمله گرگ‌ها به یک دامداری در روستای ولی‌آباد شهرستان قرچک، موجب تلفات و خسارت‌های سنگین به گله گوسفندان شد که طی آن تیم واکنش سریع دامپزشکی وارد عملیات امداد و کنترل بیماری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بوستانی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قرچک گفت: تعداد ۲۳ راس گوسفند در حمله سحرگاه گرگها تلف شده بود و ۳۸ راس هم زخمی شده است

وی افزود: طی گزارشات واصله مبنی بر حمله گرگ به یکی از دامداری‌های روستای ولی آباد شهرستان و ایجاد تلفات گسترده در گله، اکیپ واکنش سریع مبارزه با بیماری‌های دامی دامپزشکی قرچک بلافاصله و در کوتاهترین زمان ممکن ضمن هماهنگی با ستاد بحران شهرستان، نمایندگان بخشداری، شهرداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان به دامداری مورد نظر مراجعه و عملیات بهداشتی قرنطینه‌ای، معدوم سازی تلفات، ضدعفونی جایگاه و نمونه برداری جهت تشخیص بیماری هاری را با موفقیت کامل اجرا کردند.

دکتر مصطفی بوستانی در حاشیه این عملیات بیان کرد: کارشناسان این اداره در ضمن با هماهنگی با اداره کل دامپزشکی استان تهران نسبت به واکسیناسیون هاری ۱۵۰ راس دام در دامداری حادثه دیده اقدام کردند و همچنین مقرر شد تا مشخص شدن نتایج آزمایشگاهی بصورت ضربتی با همکاری بخش خصوصی دامپزشکی و پرسنل دهیاری روستاهای اطراف نسبت به شناسایی و واکسیناسیون کلیه سگهای صاحبدار، نگهبان و گله بر علیه بیماری هاری اقدام تا از شیوع این بیماری جلوگیری بعمل آورند.