فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری سه متهم به کلاهبرداری اینترنتی در پوشش کاریابی خبر داد و گفت: اعضای این شبکه با فریب شهروندان در ۱۱ استان کشور، بیش از ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند. .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت: در پی وصول شکایات متعدد شهروندان در ۱۱ استان کشور مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با شگرد کاریابی و استخدام، موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی سه متهم شده که با هماهنگی قضایی هر سه نفر در دو شهرستان استان لرستان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: تاکنون ۱۹ نفر از شهروندان در ۱۱ استان کشور به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که متهمان تاکنون بیش از ۷ میلیارد ریال از طریق این شگرد مجرمانه کلاهبرداری کرده‌اند.

سردار هاشمی‌فر با هشدار به شهروندان، از افراد جویای کار خواست به آگهی‌های استخدامی نامعتبر در فضای مجازی اعتماد نکنند و پیش از هرگونه پرداخت وجه، از صحت و اعتبار آگهی‌ها و هویت منتشرکنندگان آن اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با جرائم سایبری می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند