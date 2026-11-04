به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: در راستای ارتقای امنیت عمومی، مقابله قاطع با مخلان نظم و امنیت و برخورد با افرادی که با اقدامات مجرمانه موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شوند، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک با انجام ۳ عملیات جداگانه، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر از اراذل و اوباش سطح ۳ شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت و یک قبضه سلاح شکاری کشف شد