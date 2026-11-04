مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از آماده‌باش کامل تمامی تیم‌های امدادی و نیرو‌های عملیاتی در پی پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و احتمال ریزش تگرگ در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی بیان داشت: با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی مبنی بر ورود یک سامانه بارشی که از اواخر وقت امروز آغاز شده و تا اواخر روز دوشنبه ادامه خواهد داشت، نیرو‌های امدادی این جمعیت در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند

وی با اشاره به بازه‌های زمانی حساس‌تر در این سامانه افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، شدت فعالیت این سامانه و احتمال ریزش تگرگ در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه از اواسط روز جمعه تا روز یکشنبه، افزایش خواهد یافت، از همین رو، تمامی واحد‌های عملیاتی و تیم‌های واکنش سریع و تخصصی نجات در سطح استان برای مقابله با هرگونه حادثه ناشی از این بارش‌ها، از جمله سیلاب‌های ناگهانی یا آسیب‌های احتمالی تگرگ، آماده خدمت‌رسانی هستند.

دکتر عبودی مزرعی اظهار کرد: هلال‌احمر خوزستان در تعامل نزدیک با سایر نهاد‌های مدیریت بحران، تمامی ابعاد لازم برای پیشگیری و پاسخگویی اضطراری به حوادث احتمالی را در نظر گرفته است.

توصیه‌های ایمنی و مراقبتی برای شهروندان

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان ضمن تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، از شهروندان و ساکنان مناطق آسیب‌پذیر درخواست کرد تا در طول مدت فعالیت این سامانه بارشی از تردد در مسیر‌های پرخطر همچون حاشیه رودخانه‌ها، قرار گرفتن زیر سایه درختان یا تابلو‌های تبلیغاتی هنگام رعد و برق خودداری کنند.

وی از رانندگان خواست حتی المقدور از رانندگی در شرایط دید بسیار محدود خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به کمک‌های امدادی، بلافاصله با شماره ۱۱۲ تماس حاصل فرمایند.