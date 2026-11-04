هم‌زمان با سالروز ۱۳ آبان، حضور گسترده مردم در میادین شهرستان‌های استان تهران، همراه با شعارهای ضد استکبار و محکومیت سیاست‌های آمریکا شکل گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی، میادین اصلی شهرستان‌های استان تهران شاهد تجمع پرجمعیتی از اقشار مختلف مردم بود.

حاضران در این اجتماعات شبانه، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، سیاست‌های جنایتکارانه دولت آمریکا و متحدانش را محکوم کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و ایستادگی بی‌قید و شرط در برابر فشار‌های بین‌المللی تأکید ورزیدند.