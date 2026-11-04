به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد در پیامی از حضور پرشور مردم و دانش آموزان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۴۰۵ قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ

و اگر خدا [تجاوز و ستم]برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، قطعاً زمین را فساد فرا می‌گرفت؛ ولی خدا نسبت به جهانیان دارای فضل و احسان است آیه (۲۵۱ سوره بقره)

حمد و سپاس خدای را عزّ و جلّ که امانت اقامه عدل و داد را به زنان و مردان آزادی‌خواه ایران اسلامی با رهنمود ولایت مطلقه فقیه عنایت فرمود؛ و شما را الگویی بزرگ برای آزادیخواهان عالم در برابر جهانخواران و کودک کشان قرار داد.

امروز یوم الله ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی آزادی‌خواهانی است که پنجه در پنجه مستکبرین عالم و به پشتوانه اعتقاد به الله و وحدت در امر به معروف و نهی از منکر را به ظهور و بروز رساندند و پیروز حقیقی ساحات شدند و شکست‌های بزرگ از تنگه هرمز تا تنگنا‌های سیاسی و اقتصادی را به آمریکا و حامیانش تحمیل نمودند.

بی‌تردید، اقتدار حقیقی یک ملت تنها در توان دفاعی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در وحدت ملی، پیشرفت علمی، عدالت اجتماعی، خدمت صادقانه به مردم و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی نیز تجلی می‌یابد که بزرگ حامیان آن در عصرمان امام خمینی راحل و رهبر شهید انقلاب و اکنون پرچم آن در دست امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) است.

آنچه بیش از هر زمان نیاز است، حفظ هوشیاری، همبستگی و مسئولیت‌پذیری جانفدایان عزت آفرین ایران است تا با تکیه بر ایمان و توان ملی، راه هرگونه سلطه‌جویی و مداخله بیگانگان را ببندیم و پرچم عدالت و آزادگی را برافراشته نگاه داریم.

در پایان جمله‌ای با دانش آموزان ایران اسلامی عزیزم دارم.

دانش‌آموزان عزیز؛ شما وارثان راه آزادگی و استقلالید؛ با علم، ایمان، بصیرت و شجاعت، آینده‌ای بسازید که هیچ قدرتی نتواند عزت و اراده ملتتان را به بند بکشد.

«وَ السَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى»

سید محمدنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز